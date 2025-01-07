Под санкционный удар попал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии.

США ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Как сообщает Государственный департамент США, санкционные ограничения наложены на руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана за его причастность к коррупции.

Отмечается, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы, направленные на установление контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.

"Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками", - говорится в заявлении Госдепа.

Видео дня

Отмечается, что введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США в его "коррупционной деятельности". Санкции в частности предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.

Стоит заметить, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.

Проблемы Венгрии с экономикой и демократией

Как писал УНИАН, Евросоюз блокирует выделение Венгрии миллиардов евро бюджетной помощи из общего бюджета ЕС. Все из-за системной коррупции в этой стране. Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза. Речь шла о мерах борьбы с коррупцией, взяточничеством и конфликтами интересов, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ.

Также мы рассказывали о системных проблемах в венгерской экономике, вызванных в частности политикой Виктора Орбана, который проводил неразумную фискальную политику и постоянно ссорился с ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: