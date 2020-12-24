Благодаря решению Трампа помиловать бывшего главу своего избирательного штаба клептократия успешно переждала своих врагов.

Пол Манафорт рос в городе Нью-Британ, штат Коннектикут. Его отец - болтливый мэр заброшенного промышленного городка - научил его, как собрать избирательную коалицию. Кроме того, он передал ему различные трюки, которые позже стали основой для доходной карьеры сына как политического консультанта.

Но когда производители оборудования постепенно переехали за границу, мафия заняла город. Если верить местным газетам или прочесть многочисленные обвинения прокуратуры, отец Манафорта, будучи местным политическим боссом, защищал мафиозную семью ДеКавальканте, - пишет The Atlantic. Обвинения против отца не запомнились, а вот пример тех лет - наоборот. Пол Манафорт получил первоклассный урок омерты (кодекс чести и закон молчания итальянской мафии - ред.)

Читайте такжеForeign Affairs: Скандалы вокруг Украины и США стали доказательством появления нового вида коррупцииДва года назад настал момент, когда казалось, что это "образование" было бесполезным. Команда специального прокурора Роберта Мюллера была убеждена, что Пол Манафорт, одетый к тому времени в оранжевую тюремную робу, станет государственным свидетелем против Дональда Трампа.

В суде юристы Мюллера сказали судье, что Манафорт в эпицентре расследования. Прокуроры уже прижали его за налоговое мошенничество и нарушение закона о регистрации иностранных агентов. Они загнали его в тупик. Проследив за всеми доказательствами, они заметили, что близкий помощник Манафорта был агентом российской разведки. Прокуроры разоблачили, что Манафорт передавал конфиденциальные данные об американской избирательной кампании любимому олигарху Кремля, которому сам политтехнолог задолжал миллионы долларов.

Казалось, что прокуроры на грани большого прорыва. Манафорт вот-вот станет их свидетелем, ключом, способным раскрыть более широкую историю о том, что произошло во время президентских выборов 2016 года. Но прежде чем прокуроры смогли хоть что-то разоблачить, президент сделал свой шаг. Трамп начал говорить о возможном помиловании Манафорта. Финальный отчет Мюллера - это безумный документ, переполненный желанием не делать никаких выводов. Но он откровенно говорит о том, как Трамп обращался с Манафортом. Отчет описывает, как сообщение в Twitter и заявления американского президента о помиловании могло изменить стратегические соображения политтехнолога. Именно тогда инстинкты Манафорта, добытые в родном городке, сыграли роль.

Читайте такжеМанафорт продвигал идею, что в выборы в США вмешивалась Украина, а не РоссияПрезидент Трамп откровенно пытался помешать правосудию. Откровенно обещая помилование, он развеял готовность Манафорта сотрудничать с Мюллером и тем самым уничтожил все расследование. Показания политтехнолога могли привести расследование Мюллера к значительно более жестким выводам. Вместо этого все закончилось преждевременно. Финальный отчет, вместо того, чтобы окончательно похоронить Трампа, содержал достаточное количество неясности, чтобы президент смог отбросить все расследование как "мистификацию". Потеряв главного свидетеля, все дело о вмешательстве России в выборы быстро исчезло с обсуждения.

Трамп спас себя. И Манафорт, в конце концов, тоже. Хоть он вряд ли был в восторге от непродолжительного пребывания в тюрьме, его молчание все же снискало ему помилование. Даже если бы он согласился на сотрудничество со следствием, прокуроры все равно заставили бы его отбывать куда более долгий срок, чем сейчас. Препятствуя расследованию, он точно выйдет досрочно. С началом пандемии судья разрешил Манафорту выйти из тюрьмы. И поскольку теперь у него есть президентское помилование, федералы вряд ли заставят его вернуться за решетку.

Несмотря на все недостатки расследования Мюллера, прокуроры всегда могут хвастаться тем, что они доказали в делах против Манафорта. За свою долгую карьеру политтехнолог успешно добивался, чтобы Вашингтон мирился с диктаторами. В Конгрессе он лоббировал отправку помощи для иностранных правительств. С помощью своих пиар-кампаний он отбеливал имиджи иностранных лидеров, чтобы СМИ игнорировали все убийства оппонентов.

Читайте такжеПриговор Манафорту по «российскому делу» спровоцирует новые интриги - CNNВыдвинув обвинения против Манафорта за его работу в Украине, где он работал на олигархов, которые грабили страну и разрушали все демократические начала, прокуроры показали, что даже самые скользкие и могущественные торговцы влиянием могут быть привлечены к ответственности. Они одержали большую победу против сил клептократии.

Но сегодня, когда Манафорта помиловали, клептократия успешно переждала своих врагов. Во времена Дональда Трампа коррупция Нью-Британа - симбиоз криминального синдиката и правительства - стала общенациональной. После лет омерты Пол Манафорт пищит от радости.

Манафорт и Украина: что известно

До того, как присоединиться к избирательной команде Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт работал в Украине на правительство пророссийского президента. Но режим его клиентов был свергнут во время протестов в 2014 году.

Дело Манафорта было частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорилось, что Манафорт и его экс-бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности в 2006-2015 годах они выступали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

После того, как суд присяжных в США признал вину американца, украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл уголовные расследования против бывших его спонсоров в Украине. По его словам, проблема в том, что они платили Манафорту, пока были на государственной службе. А это может противоречить законам, которые запрещают вести частный бизнес госслужащими. Среди тех, кого может касаться расследование, Луценко назвал олигарха Рината Ахметова, который был депутатом Верховной Рады, когда платил Манафорту.

В 2017 году правительство Украины остановило все расследования на фоне переговоров с администрацией Дональда Трампа о передаче противотанковых ракет для украинской армии, которая ведет борьбу против российских атак.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань