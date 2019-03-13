Теперь и Трамп не спасет: Манафорта обвинили еще в 16 преступлениях

Новые обвинения предъявлены для того, чтобы отправить Манафорта за решетку в случае, если Трамп его помилует.

В Нью-Йорке прокуратура выдвинула новые обвинения бывшему советнику экс-президента Виктора Януковича, экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слова окружного прокурора Манхэттена Сайруса Р. Ванса младшего.

Новые обвинения содержат 16 пунктов относительно схемы, в которой Манафорта обвиняют в фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов в виде займов.

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"В Нью-Йорке никто не выходит за рамки закона", - подчеркнул окружной прокурор.

По его заверениям, новое расследование "принесло серьезные уголовные обвинения, за которые подсудимый еще не ответил".

Отмечается, что Трамп имеет широкие полномочия выдавать помилование в случае федеральных преступлений. Однако он не имеет таких полномочий касательно дел американских штатов.

По заявлениям Трампа, он не собирается помиловать своего экс-руководителя избирательной кампании. В то же время президент США не раз упоминал о своей власти о помиловании и неоднократно защищал Манафорта, называя его "смелым человеком".

Напомним, сегодня стало известно, что суд в Вашингтоне приговорил бывшего советника экс-президента Виктора Януковича, экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 43 месяцам заключения дополнительно к ранее объявленному ему наказанию судом в Вирджинии по другому делу.

Как сообщал УНИАН, 8 марта бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-советник экс-президента Виктора Януковича 69-летний Пол Манафорт был приговорен к 47 месяцам тюремного заключения.

Манафорт получил почти 4 года тюрьмы за мошенничество с банками и правительством, а также за неуплату налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, в первую очередь - из окружения Януковича.

Сообщалось, что ожидается второй приговор Манафорту другого федерального судьи за два преступления, в которых он признал себя виновным в прошлом году - в заговоре и давлении на судей.