Мишкин и Чепига здоровы и работают на госслужбе в российских регионах.

Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили повышение и теперь работают на Кремль.

Об этом сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев в комментарии чешскому изданию Novinky.

По его словам, Мишкин и Чепига здоровы и работают на госслужбе в российских регионах.

"Они получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами. Это важные представители Кремля, так сказать, для разных российских регионов", - сказал он, пообещав в скором времени опубликовать дополнительную информацию.

Читайте такжеВице-премьер Чехии хотел обмена молчание о взрывах складов боеприпасов на партию "Спутник V" - СМИ

Чем известны Мишкин и Чепига

17 апреля 2021 года в Чехии заявили, что подозревают в причастности к взрывам боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году российские спецслужбы. По данным спецслужб Чехии, к взрывам причастны российские агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они также известны под вымышленными именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов" как подозреваемые в деле об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора