Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев будет вызван в МИД страны из-за слов Владимира Путина о том, что Польша якобы "получила значительную часть своих западных земель благодаря решению тирана Иосифа Сталина". Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Сталина, назвав его военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков.
"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", - отметил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал Путина "жалким занудой", который распространяет ложь.
"Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", - заявил Жарин.
Скандальные заявление Путина о "подаренных Сталиным землях" Польше
Ранее Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии".
Отдельно Путин выдал смешной и безумный фейк о якобы намерениях Польши совместно с Литвой и украинцами оккупировать запад Украины.
"Речь идет не о каком-то сборище наемников, а именно о регулярном сколоченном оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности запада Украины. А если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал Путин.