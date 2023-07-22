Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал Путина "жалким занудой".

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев будет вызван в МИД страны из-за слов Владимира Путина о том, что Польша якобы "получила значительную часть своих западных земель благодаря решению тирана Иосифа Сталина". Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Моравецкий выступил с обвинениями в адрес Сталина, назвав его военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков.

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД", - отметил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал Путина "жалким занудой", который распространяет ложь.

"Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины", - заявил Жарин.

Скандальные заявление Путина о "подаренных Сталиным землях" Польше

Ранее Путин на оперативном совещании с Совбезом сказал, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии".

Отдельно Путин выдал смешной и безумный фейк о якобы намерениях Польши совместно с Литвой и украинцами оккупировать запад Украины.

"Речь идет не о каком-то сборище наемников, а именно о регулярном сколоченном оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности запада Украины. А если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал Путин.

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