Пакт аннулировала Россия, напав на Украину.

Россия своей агрессией против Украины аннулировала пакт Россия-НАТО от 1997 года. Теперь Польша заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщается на сайте президента.

Ранее Анджей Дуда рассказал, что Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного оружия.

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После этого официальный представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что у США нет планов размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившей в НАТО после 1997 года.

Кумох вырази сожаление, что в этом заявлении фигурирует 1997 год.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе размещать не следует. Мы считаем, и Президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", - добавил он.

Он отметил, что Польша больше всего заинтересована в размещении сил НАТО на своей территории и участии в программе Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing - это часть политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ядерные угрозы России

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики провели псевдореферендумы на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Позже они объявили об аннексии этих территорий.

После этого российский диктатор Владимир Путин призвал власти Украины вернуться за стол переговоров, однако без обсуждения псевдореферендумов.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что на аннексированные территории будет распространятся ядерная доктрина.

В сентябре Путин заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж" и, в случае угрозы территориальной целостности России, они "используют все имеющиеся средства, это не блеф".

В США заявили, что имеют план действий на случай, если Россия применит против Украины ядерное оружие.

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