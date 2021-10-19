Среди возможных обвинений может быть саботаж, в этом конкретном случае - намерение нанести ущерб конституционному устройству или обороне страны.

Чешская полиция начала расследование в отношении руководства президентской администрации в связи с возможными нарушениями в информировании общественности о состоянии здоровья президента страны Милоша Земана.

Как сообщает чешское телевидение, среди возможных обвинений может быть саботаж, в этом конкретном случае - намерение нанести ущерб конституционному устройству или обороне страны. Возможно предъявление обвинений в злоупотреблении служебным положением с целью помешать выполнению важных задач госорганами.

О том, что президент Чехии больше не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, сообщил на специальном брифинге спикер сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил, получивший официальное письмо от Центрального военного госпиталя в Праге.

Директор госпиталя также сообщил Выстрчилу, что прогноз "крайне непределенный", и что возвращение Земана на работу "маловероятно".

Ухудшение состояния здоровья Земана

77-летнего президента срочно отвезли в госпиталь 10 октября. Он не разрешил врачам разглашать свой диагноз. Его помощники поначалу настаивали, что госпитализация Земана не помешает ему выполнять свои обязанности. Они также отказались комментировать просочившиеся в СМИ слухи о том, что президент страдает от о серьезных осложнений из-за цирроза печени.

Теперь чешским законодателям предстоит решить, освобождать ли Земана от работы в соответствии со ст. 66 конституции страны. Однако подобный шаг должен быть одобрен большинством как сената, так и нижней палаты парламента, первое заседание которой после прошедших недавно выборов состоится не ранее 8 ноября.

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"К сожалению, - сказал Выстрчил, - у нас нет другого варианта, кроме как решать, когда и каким образом мы задействуем 66-ю статью конституции". В ней говорится, что основные полномочия президента должны быть поделены между премьер-министром и спикером нижней палаты парламента.

В том случае, если обе палаты (сенат и Палата депутатов) признают президента недееспособным "по серьезным причинам", он формально останется на своей должности, но его обязанности будут поделены между другими официальными лицами. Эта мера может быть и временной - например, до того момента, когда и если президент выздоровеет и сможет вернуться.

В этом случае главная функция президента после недавно прошедших выборов - назначение нового премьер-министра - должна перейти к спикеру нижней палаты.

Сейчас положение остается неопределенным, потому что партия нынешнего премьер-министра и личного друга Земана, Андрея Бабиша, заняла второе место на выборах, тогда как на первом оказалась коалиция из трех партий: Гражданской демократической партии, Гражданского демократического союза и правоцентристской партии TOP. Участники коалиции утверждают, что теперь спикер нижней палаты должен быть их человеком и, следовательно, от него будет зависеть, кто же станет новым премьером.

Недееспособность Земана, если ее подтвердят обе палаты, станет серьезным ударом для Андрея Бабиша, посколько Земан ранее говорил, что назначит его премьером даже в том случае, если его партия потеряет большинство.

Бабиш, однако, уже пообещал, что не будет цепляться за власть и откажется от поста премьера, даже если его ему предложат.

Пока что лидеры сената намерены встретиться с лидерами всех парламентских партий во вторник, 19 октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги, сообщает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая