По его данным, Москва хотела "нейтрализовать" руководство страны.

Еще до начала полномасштабной войны российская военная разведка хотела устранить всю военно-политическую элиту Украины.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. "До начала войны российское ГРУ реально собиралось нейтрализовать все военное и политическое руководство Украины. Без разницы, какой был уровень их эффективности и готовности бороться с Россией", - сказал он.

По его словам, в этих операциях должны были быть задействованы и агенты российских Сил специальных операций, и агенты влияния, которых Москва внедряла не один год. Реализация этого плана серьезно изменила бы ход войны. "Представьте себе, если бы были покушения на 20 генералов, на Зеленского и на других", - добавил расследователь.

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Покушения на Зеленского

Как сообщал УНИАН, в мае украинская Служба безопасности заявила о разоблачении сети агентов Федеральной службы безопасности Росии. Готовились убийства президента, глав СБУ и Главного управления разведки, а также других высокопоставленных чиновников.

В конце 2023 года Владимир Зеленский сказал американским журналистам, что пережил около 5-6 покушений со стороны Москвы.

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