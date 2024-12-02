Украина передала ратификационную грамоту генеральному секретарю ООН, но документ не вступает в силу сразу.

Украина на 23-й сессии Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) участвует как наблюдатель, но сможет полноправно присоединиться к работе Ассамблеи после официального вступления в состав государств-участников, которое состоится 1 января 2025 года. Об этом корреспонденту Укринформа в Гааге рассказал представитель МУС Фади эль-Абдалла.

По его словам, Украина ратифицировала Римский статут, передав ратификационную грамоту генеральному секретарю ООН. Однако этот документ вступает в силу не сразу, а с первого дня месяца, следующего после 60-го дня с момента передачи.

Как отметил эль-Абдалла, тогда Украина станет полноценным государством-участником Римского статута, получив все соответствующие права, такие как участие в выборах, внесение предложений по поправкам и тому подобное.

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"Итак, фактически 1 января 2025 года Украина становится государством-участником Римского статута МУС и тогда будет иметь точно такие же права, как другие, то есть участвовать в выборах, предлагать поправки и т.д...", - сказал представитель МУС.

Он также добавил, что на нынешней сессии Ассамблеи Украина и другие государства, которые не являются участниками Римского статута, имеют статус наблюдателей. Это означает, что они могут присутствовать на заседаниях, но не имеют права голоса или участия в принятии решений.

"Сегодня на этой сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС Украина и другие государства могут быть как наблюдатели. То есть, они здесь, на заседаниях, но не могут участвовать в принятии решений. Украина сможет пользоваться своим правом с 1 января следующего года", - сказал эль-Абдалла.

Напоминается, что 23-я сессия Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) будет проходить в Гааге 2 - 7 декабря.

Работа МУС - детали

Как сообщал УНИАН, в Международном уголовном суде есть мандат на расследование случаев вероятных казней военнопленных, которые происходят во время войны в Украине. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан во время встречи с украинскими журналистами в Гааге. По его словам, работа заключается в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования. Он добавил, что послание должно быть четким: независимо от того, является ли кто-то главой государства, правительства, командиром или солдатом, никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного. По словам Карима Хана, если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции Международного уголовного суда, поскольку Гаага имеет юрисдикцию относительно событий в Украине.

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