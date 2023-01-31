РФ проводит в Беларуси постоянные учения своих воинских подразделений.

Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной, но контролируемой.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал на брифинге. По его словам, Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России.

"На ее территории постоянно происходят совместные учения между подразделениями РФ и Беларуси. С 16 января проходят и учения авиационной компоненты, завершение которых анонсировалось на 1 февраля, то есть завтра", - отметил Демченко.

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При этом он добавил, что во время учений отработки у границы с Украиной не фиксировались.

"Создание необходимой наступательной группировки, которая бы была готова осуществить вторжение на территорию Украины с этого направления на данный момент не отмечается. Российские подразделения в Беларуси находятся на полигонах, где проводятся учения, где они проходят подготовку", - рассказал он.

По его информации, сейчас завершается передислокация из Беларуси в Россию тех подразделений, которые уже завершили подготовку. Зато с начала января на территорию Беларуси начали заводить новые подразделения РФ для проведения с ними боевого слаживания, а также обучение.

Демченко добавил, что за ситуацией следят подразделения разведки Украины и ГПСУ и фиксируют все происходящее, чтобы понимать, насколько угрожающей является ситуация. Спикер подчеркнул, что главная задача для Украины – иметь сильную оборону на белорусском направлении, потому что врага нельзя недооценивать и необходимо быть готовым к развитию любой ситуации.

Угроза из Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, часть военных, которые проходят подготовку в Беларуси, впоследствии попадают на войну против Украины. Так, по данным британской разведки, накануне РФ завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси. Ее планируют отправить на фронт.

Украинские военные и западные эксперты считают повторное вторжение РФ в Украину из Беларуси маловероятным. Однако на фоне осенних учений аналитики ISW называют возможным вторжение РФ с территории Беларуси именно в этот момент.

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