В Беларуси завершилась подготовка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, но ее боевая эффективность будет ограниченной, несмотря на несколько недель военных учений.

Британская разведка рассказала о подготовке российских мобилизованных солдат на полигонах Беларуси. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Сообщается, что Россия наверняка завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, которая проводилась с осени 2022 года. Большинство военных этой бригады вернулись обратно в РФ до того, как почти наверняка будут снова отправлены для выполнения задач в войне в Украине.

"Вторая гвардейская мотострелковая дивизия является составной частью первой гвардейской танковой армии и понесла большие потери на начальных стадиях конфликта. Она теперь в основном состоит из мобилизованного персонала, который эксплуатирует старую технику со складов. Ее боевая эффективность, вероятно, будет ограничена, несмотря на подготовку, которая длилась несколько недель", - сообщает разведка.

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В то же время, существует реальная возможность, что другие российские подразделения на ротационной основе проходят аналогичные учения в Беларуси и что Россия продолжит эту модель восстановления и подготовки подразделений для поддержания оккупационных сил в Украине.

Наступление из Беларуси: будет ли оно

В Институте изучения войны заявили, что потенциальный большой наступление из Беларуси кажется все более маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что вероятность наступления российских военных из Беларуси существует, однако он будет безуспешным.

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