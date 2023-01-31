Военные тренируются "обеспечивать военную безопасность Союзного государства".

В Беларуси во вторник, 31 января, начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск.

Как сообщает Минобороны Беларуси, в течение недели представители военных ведомств РФ и РБ "отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

Темой тренировки будет принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

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"Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза – 2023", которое пройдет на территории Российской Федерации в сентябре 2023 года", – говорится в сообщении.

Угроза со стороны Беларуси

"Беларускі Гаюн" ранее сообщил, что совместные учения вооруженных сил Беларуси и Российский Федерации продлятся по крайней мере до конца января. При этом на отдельных полигонах учения длятся непрерывно с 29 апреля 2022 года.

Часть военных, которые проходят подготовку в Беларуси, впоследствии попадают на войну против Украины. В частности, по информации британской разведки, накануне РФ завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, которая проводилась с осени 2022 года, и она также ожидает отправки на фронт.

Осенью ожидают совместные учения России и Беларуси "Запад 2023" и "Щит Союза 2023", в связи с которыми прогнозируют значительное увеличение военного присутствия россиян в РБ.

Сейчас украинским военным и западным экспертам повторное вторжение РФ в Украину с Беларуси кажется все более маловероятным. Однако на фоне осенних учений угроза нападения возрастет. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли что считают возможным вторжение РФ с территории Беларуси именно в этот момент.

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