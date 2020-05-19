Politico: В Европе снова жгут ведьм

Вандалы и приверженцы теорий заговора на континенте сосредоточили свое внимание и усилия на новой цели, которой стали башни связи 5G.

По всей Европе вспыхивают башни связи 5G. По меньшей мере 16 таких были уничтожены огнем только в Нидерландах. Атаки против оборудования, связанного с 5G, происходят в Италии, Ирландии, Бельгии и на Кипре.

Великобритания даже опередила континент. Здесь сожгли 60 таких башен связи, - пишет Politico. Издание напоминает о видео, опубликованное в апреле, о поджоге ночью в Бирмингеме. Башня связи пылала, как гигантский олимпийский факел, который кто-то установил посреди британского города.

Читайте такжеThe Economist: Люди боятся технологий и борятся с прогрессом, но это нормально

Объяснения своих мотивов вандалы черпают из болота абсурдных теорий о том, что 5G якобы как-то распространяет коронавирус или что радиация телекоммуникационных башен ослабляет иммунитет, делая нас уязвимыми перед COVID-19. Одна из теорий утверждает, что никакого коронавируса якобы не существует вообще. А болезнь - это выдумка для прикрытия наихудшего влияния излучения 5G. В Великобритании сторонники теорий заговора даже заметили башню 5G на новой банкноте номиналом 20 фунтов стерлингов и решили, что это какой-то таинственный код. На самом деле та башня - лишь маяк в городе Маргейт, который очень любил художник Уильям Тернер, изображенный на другой стороне купюры.

Представители органов здравоохранения до головокружения настаивают, что технология 5G никак не вредит людям. Но это никого не убедило. Атак на башни и дальше становится все больше. В Facebook один из членов группы против 5G распространил видео башни в огне и написал: "Итак, битва началась".

Politico пишет, что это поведение кажется заимствованным просто из прошлого и не только из-за атавизма уничтожения новейшей технологии человечества с помощью старшей. Сама поведенческая логика тоже очень средневековая. Разве в просвещенной Европе в разгар информационной эры кто-то должен верить таким причудливым теориям и бежать с коктейлями Молотова в руках жечь башни связи?

Читайте такжеCNN: Пандемия коронавируса вызвала "эпидемию" прорицателей конца света

История предлагает острую параллель. Начиная с середины XVI века, десятки тысяч мужчин и женщин (но женщин больше) были убиты из-за обвинений в ведьмовстве. Такие казни были и раньше. Но примерно в 1550 году они стали более массовыми на фоне расцвета эпохи Возрождения с ее рациональностью. Многих жертв тогда сожгли. Как и в случае с башнями 5G, спектакль уничтожения был не менее важным, чем само уничтожение. В 1613 году, например, по меньшей мере 40 человек в голландском городе Рурмонд были осуждены за то, что якобы наслали болезни на урожаи, а также за смерти скота и детей. Их признали виновными, а затем привязали к столбам и сожгли заживо. За несколько десятков километров на северо-запад от этого города лежит в городок Лисель, где в апреле сожгли вышку мобильной связи.

Politico отмечает, что можно также сравнить материальные условия той Европы прошлого с современными, чтобы выявить в них некоторые общие причины агрессивных порывов населения. 16 век тоже было временем эпидемий. Климат менялся. А из-за мини-ледникового периода Европа столкнулась с засухами и плохими урожаями. Чума никуда не исчезала. Мощная вспышка болезни произошла в районе Рурмонда в 1613 году, как раз когда местная власть начала проводить суды над ведьмами.

Старый и стабильный порядок в обществе разрушался. Католическая церковь столкнулась с вызовами. Феодализм рушился. Восстания вспыхивали везде.

"Огромный уныние и чувство обреченности доминировали на этих землях", - сказал ученый Роберт Андерсон.

Читайте такжеForeign Policy: Коронавирус навсегда изменит жизнь в огородах

Исторические сравнения всегда не очень точны. Но тон тех времен очень созвучен с современностью. В оба периода турбулентности люди искали кого-то, кого можно было обвинять во всех бедах. Но выбор "козлов отпущения" - это управляемый процесс, а не спонтанный. Он включает злоупотребление властью. На местном уровне во времена Возрождения богатые пытались опередить мятежи бедных, направляя их страхи и ярость против выдуманных ведьм. По всей Европе католические и протестантские церкви соревновались за то, что современные экономисты назвали бы "долей религиозного рынка". И клерики обеих конфессий пытались доказать свое духовное превосходство, продвигая охоту на ведьм как христианскую активность. В Германии, где конфликт между церквями проходил наиболее ожесточенно, по меньшей мере 25 тысяч человек были казнены за ведовство с 1500 до 1782 года.

Короли нанимали охотников на ведьм, чтобы защитить свою власть. Демонологи получили официальные должности и использовали их для расширения своей работы. Один католический клерик прибег к пропаганде: написал учебник о том, как определить ведьм и что с ними делать. Один его совет говорил, что нужно использовать "сырое дерево для медленного сожжения особенно непокорных". Politico пишет, что вот в этом и кроется истинное эхо тех времен: в интересах, которые движут вперед недоверие к башням 5G.

Читайте такжеDie Welt: Миру грозит ядерная анархия, о которой предупреждал Кеннеди

В рамках кампании Москвы по подрыву западного общества СМИ России усиливали тревоги из-за 5G с помощью шквала фальшивых "фактов", называя технологию носителем "беспроводного рака". Компании, такие как Facebook и YouTube позволяли диким планам организации поджогов неделями распространяться на своих платформах. Конечно, ирония в такой ситуации вопиющая. Ведь планы по уничтожению башен связи подрывают инфраструктуру не только информационной эры, а эры и дезинформации.

Политики в Европе и США тоже подкармливали тревоги своих граждан. Они демонизировали китайскую компанию Huawei, которая строит 5G, а также сам Китай как источник коронавируса. Своей ложью и халатностью они сделали большой вклад в формирование поляризованного, полного подозрений и дезинформации момента.

Историк Стюарт Кларк, который пишет о преследовании ведьм, называет их продуктом "эры когнитивного экстремизма", во время которой любая противоположная мысль быстро обозначалась как происки дьявола. Достаточно убрать из описания религию, и оно будет вполне соответствовать современности. Поджигатели, которые уничтожают башни 5G, доказывают важную и опасную политическую правду. Если потратить достаточно усилий, чтобы настроить одних людей против других, можно будет собрать толпу с вилами и факелами в любом месте и в любое время.