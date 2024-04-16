По словам Дидье Малетера, подводная инфраструктура уязвима к российским угрозам.

Безопасность почти 1 миллиарда людей по всей Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток России поразить многочисленные уязвимые места подводной инфраструктуры, включая ветряные электростанции, трубопроводы и электрокабели. Об этом заявил заместитель командующего Объединенным военно-морским командованием НАТО адмирал Дидье Малетер, сообщает The Guardian.

По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергия и связь Европы, не была создана для того, чтобы противостоять "гибридной войне", которую ведут Москва и другие противники НАТО.

"Мы знаем, что россияне разработали много гибридной войны под водой, чтобы нарушить европейскую экономику, через кабели, интернет-кабели, трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под угрозой. И, чтобы быть очень ясным, мы знаем, что россияне разработали относительно атомных подводных лодок для работы под водой. Поэтому мы не наивны, и мы работаем вместе", - сказал Малетер.

Издание отмечает, что эти комментарии появились после двух случаев подозреваемого саботажа на газопроводах в Балтике за последние 18 месяцев - сначала на Nord Stream 1 и 2 в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре прошлого года.

"Несмотря на широкие расследования, проведенные многими государствами, оба остаются нераскрытыми, хотя Финляндия заявила в декабре, что "все указывает на то", что китайский корабль намеренно повредил Balticconnector своим якорем", - отмечает СМИ.

Как сказал Малетер, он сам провел "более 1000 дней под водой", и окружающая среда резко изменилась, поскольку большая часть нынешней инфраструктуры изначально была разработана частным сектором, что делает ее чрезвычайно уязвимой.

"Они не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% находится под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой передаются под водой, поэтому есть много уязвимых мест. ... Это очень важное беспокойство, поскольку это вопрос безопасности для почти 1 миллиарда гражданских лиц стран НАТО. Мы должны быть защищены и хорошо обеспечены нашей жизненно важной подводной инфраструктурой", - подчеркнул военный.

Атаки по подводным лодкам РФ

В сентябре в ГУР Минобороны Украины подтвердили поражение двух российских кораблей. В частности, были повреждены большой российский десантный корабль и подводная лодка.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, "оккупантов "штормит", и они до сих пор приходят в себя от ночной "бавовны" в Севастополе".

Вас также могут заинтересовать новости: