Болгарские правоохранители закончили расследование и доказали, что Кремль озвучил лживую версию событий.

Болгария никак не причастна к октябрьскому инциденту со взрывом на Крымском мосту. Об этом заявил главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту", – заявил Гешев.

По словам болгарского прокурора, заявления России о причастности Болгарии к инциденту на мосту являются "очередной гибридной атакой" со стороны России на всё европейское сообщество.

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Взрыв на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, который вызвал обрушение нескольких пролетов автомобильного дорожного полотна и повредил железнодорожное полотно.

Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину – еще до первоначальной ликвидации последствий взрыва.

Затем всего на второй день после взрыва российские власти озвучили "полную версию" того, как был организован взрыв. По мнению Кремля, на мосту взорвался грузовик, который изначально выехал с территории Болгарии, побывал в Грузии и Армении, после чего приехал в Россию.

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