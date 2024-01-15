В Минобороны ФРГ утверждают, что серьезно воспринимают угрозу со стороны страны-агрессора.

В Министерстве обороны Германии не комментируют информацию немецкого издания Bild о подготовке НАТО к войне с Российской Федерацией, в то же время подтверждают, что серьезно воспринимают угрозу со стороны РФ. Об этом сказал представитель пресс-службы Бундесвера Митко Мюллер, сообщает Укринформ.

"В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ", - сказал Мюллер.

При этом он отметил, что немецкое оборонное ведомство занимается актуальными безопасностно-политическими угрозами, к которым относится и угроза со стороны России. Так, результаты анализа ситуации отражаются на составлении планов и подготовки учений и в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

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"Мы бы не стали размещать эту бригаду там в ближайшие годы, если бы угрозы не были реальными", - подчеркнул представитель Бундесвера.

Мюллер добавил, что военное руководство Германии проводит различные учения для повышения боеготовности Бундесвера, и политикой - в частности, в рамках НАТО - остается сдерживание.

Возможна подготовка НАТО к войне с Россией: что предшествовало

Накануне издание Bild со ссылкой на тайный документ Бундесвера сообщило, что войска НАТО разработали план учений по сценарию о проигрыше ВСУ в войне с РФ. По данным СМИ, эскалация между Альянсом и Россией может произойти уже в феврале.

Позже в НАТО прокомментировали информацию о подготовке к возможной войне с Россией. Там отметили, что это не является секретным разведывательным анализом, Альянс получил сценарий обучения, "который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе".

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