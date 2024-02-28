В Белом доме наконец поняли, что Москва и Пекин могут использовать для шантажа персональные данные, например, работников сектора безопасности.

США решили ограничить передачу конфиденциальных данных об американцах в Китай, Россию и еще четыре страны. Соответствующий указ президента Джо Байдена должен появиться до конца текущего дня, пишет The New York Times.

Несмотря на то, что Россия и Китай уже много лет проводят кибератаки против США и других западных стран, и на фоне двух лет интенсивной полномасштабной войны в Украине - это первая попытка властей США предотвратить получение личной информации американцев для шантажа, мошенничества или иного вреда.

Ожидается, что в своем указе Байден попросит Министерство юстиции написать правила, которые ограничивают продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев в Китай, Россию, Иран, Северную Корею, Кубу и Венесуэлу, а также любым организациям, связанным с этими странами. Ограничения также будут касаться финансовой информации, биометрических данных и других типов информации, которая может идентифицировать лиц, и конфиденциальной информации, связанной с правительством.

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В Белом доме заявили, что подобные конфиденциальные данные могут быть использованы для шантажа, "особенно тех, кто в армии или сообществе национальной безопасности", а также против диссидентов, журналистов и ученых.

Как пояснили в The New York Times, речь идет о цифровых данных, которые обычно используются в коммерческих целях - для показа тергетированной (персонализированной) рекламы, подобранной на основании информации об активности человека в Интернете (хобби, состояние здоровья, уровень дохода и т.д.).

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал во время разговора с журналистами, что такие страны, как Китай и Россия, покупают эту информацию и используют для шантажа и слежки.

Санкции США против Китая и РФ

Как писал УНИАН, ко второй годовщине полномасштабной войны США ввели против России более 500 новых санкций. Ограничения касаются почти 100 организаций и многих физических лиц.

Кроме того, США рассматривают возможность введения санкций против компаний КНР, которые, по мнению американцев, помогают России в ее агрессии против Украины. Как заявил член комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Джеральд Коннолли, Китай должен понимать, что те же виды санкций, которые действительно начинают действовать в России и влияют на российскую производительность, также могут быть применены к Китаю.

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