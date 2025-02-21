Макрон подчеркнул, что президент Украины является легитимным, чего не скажешь о Путине.

Президент Франции Эммануэль Макрон встал на защиту Владимира Зеленского, отбросив скандальные обвинения Дональда Трампа в адрес украинского президента о его якобы "диктаторстве". Как пишет bfmtv.com, Макрон заявил, что Зеленский легитимен и является "избранным президентом свободной системы" - в отличие от лидера России Владимира Путина.

"Это не относится к Владимиру Путину, который уже долгое время убивает своих оппонентов и манипулирует выборами", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что в Украине нельзя провести выборы из-за военного положение и отметил, что "прочный мир" является необходимым условием для проведения выборов.

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"Как вы думаете, мы в такой же ситуации с удовольствием провели бы выборы?... Как вы думаете, сможет ли он (Зеленский) организовать президентские или парламентские выборы в стране, из которой миллионы украинцев бежали в поисках спасения, где он мобилизовал несколько миллионов человек на фронт (...) и где целая часть его территории была завоевана Россией", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что именно прочный мир обеспечит демократию в Украине в долгосрочной перспективе.

"Президент Зеленский тоже хочет демократии, потому что он является ее плодом", - пояснил президент Франции.

Критика Трампа в адрес Зеленского

Ранее, президент США Дональд Трамп сделал ряд критических заявлений в адрес президента Украины, назвав Зеленского "диктатором без выборов". Он обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения. Трамп также заявил, что Зеленский имеет рейтинг 4%.

В ответ Зеленский отверг обвинения Трампа, подчеркнув, что такие утверждения базируются на российской дезинформации.

Европейские лидеры, а также представители обеих партий в Конгрессе США, также осудили высказывания Трампа.

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