Несмотря на то, что ответственность за теракт в российском "Крокус Сити Холл" взяла на себя ИГИЛ ("Вилаят Хорасан" - филиал группировки ИГИЛ в Афганистане, также известная как "ИГ - Хорасан"), Россия патологически пытается привязать к ситуации Украину: Путин и российская "верхушка" продолжают обвинять во всех грехах "киевский режим" и угрожают убийством "всех причастных". Для чего они это постоянно ретранслируют? Для влияния на внутреннего потребителя.

России нет смысла убеждать в этом Северную Корею, Иран или Беларусь. Во-первых, потому, что у них есть свое мнение относительно происходящего. Во-вторых, если им будет выгодно поддерживать именно этот нарратив, они будут это делать без "российского влияния". В-третьих, в этом контексте стоит смотреть на ситуацию не с позиции: "Мы вам верим, это действительно так", а с позиции: "А что вы нам дадите за то, чтобы мы поддерживали эту вашу идею?".

Поэтому сейчас в версию "украинского следа" никто не верит, кроме самих россиян. Ведь россияне - это слабые беспозвоночные субстанции, которые не имеют критического мышления.

Все действия, которые мы сейчас видим от российских спецслужб - нелепые и максимально примитивные. И здесь надо учитывать тот факт, что в целом их руководитель - сам нелеп и примитивен как стратег.

Путин - "игрок" не очень высокого ранга. Если мы говорим об уровне спецслужб и об уровне вот таких информационно-психологических спецопераций, то путин - не офицер КГБ "высшего эшелона", а некий средний функционер - младший оперативный разведчик, младший опер. Вот это - уровень путина. А такой никогда не может просчитывать наперед хорошие стратегии.

Учитывая именно такой ресурс у непосредственного руководителя, неудивительно, что все российские спецслужбы и вся российская пропаганда тоже примитивные и нелепые. И именно поэтому те нарративы, которые они распространяют сегодня, ориентированы исключительно на внутреннего, неприхотливого потребителя. В то время, когда спецслужбы других стран все же работают на то, чтобы обезопасить своих граждан от террористических актов, спецслужбы российской федерации работают именно на то, чтобы подавлять и контролировать своих граждан. При этом ресурса на предупреждение террористических угроз у них уже не хватает...

Несмотря на то, кого они сделают непосредственно виновными в совершении этого террористического акта - таджиков, афганцев, иракцев или сирийцев, несмотря на то, кто будет брать на себя ответственность, будет продолжаться демонизация Украины, мол, "вот, видите, что они творят"... Это некое оправдание для продолжения российского "сво".

Однако россиянам стоит готовиться к новым терактам. Ведь "Вилаят Хорасан", взявшие на себя ответственность за этот теракт, мягко говоря, недовольны происходящим.

"Вилаят Хорасан" с 2021 года постоянно угрожают России отомстить за убийства мусульман в Сирии и Афганистане. И с 2021 года они строят свою концепцию террористических актов на территории российской федерации. Сейчас они впервые за весь этот период провели столь успешную масштабную кровавую террористическую акцию. И что в результате? Они сняли видео, они сделали заявление. Потом еще раз сняли видео, где подтверждают, что это их рук дело. Еще одно заявление сделали...

А что делает Россия? Россия заявляет, что все это... Украина. И это реально бесит ИГИЛ, реально бесит "Вилаят Хорасан".

А когда ты бесишь террориста, то чего надо ожидать в ответ? Очередного террористического акта.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"