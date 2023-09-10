В субботу на территории Румынии нашли обломки очередного российского дрона.

Румыния устала от наглости РФ и инициировала дипломатическое давление на Россию из-за обнаружения обломков дронов на своей территории. Как известно, очередной фрагмент убийственного оружия нашли в субботу, 9 сентября.

В связи с этим Министерство иностранных дел Румынии срочно вызвало временного поверенного в делах России для разговора, пишет Reuters.

"Поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что во время встречи Государственный секретарь по стратегическим вопросам Румынии Юлиан Фота выразил недовольство Бухареста по поводу нарушения воздушного пространства Румынии и выявления подобных "сюрпризов" на своей территории, вблизи границы с Украиной.

Речь идет о "фрагментах беспилотников, похожих на те, которые используют российские войска в агрессии против Украины", упомянул он.

Президент Румынии отреагировал на враждебные действия России

Напомним, в субботу, 9 сентября, одним из первых на очередной инцидент с обнаружением обломков дронов РФ отреагировал лидер страны Клаус Йоханнис.

Отметим, что это не первый случай на протяжении недели, когда Бухарест условно стал жертвой российской агрессии. 4 сентября один из ударных БПЛА также нашли недалеко от границы, возле румынского села Плауру. Тогда власть сперва "замалчивала" этот факт, но потом сменила риторику.

Так, Клаус Йоханнис еще тогда назвал подобный инцидент "недопустимой ситуацией". Уже в рамках вчерашнего заявления он указал, что сообщит об инциденте генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

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