По мнению экс-министра, Европе пора принять "прагматические решения".

Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке собственных амбиций: он стремится быстро покончить с войной, а для Украины предложенные им условия мира неприемлемы. Именно этим можно объяснить и его агрессию в отношении президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, пишет бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для The New York Times.

По его словам, Трамп сделал прекращение огня в Украине центральным пунктом своей внешней политики, и поэтому "не может позволить себе потерпеть поражение".

"Он не может не заключить соглашение и, конечно, не может допустить, чтобы Украина стала для него тем, чем Афганистан стал для Байдена (Джо Байден - бывший президент США, - ред.) - внешнеполитическим провалом, который определил его президентство", - говорится в материале.

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В то же время, считает Кулеба, российский диктатор Владимир Путин это понимает и может согласиться на прекращение огня, чтобы получить максимальную выгоду от Трампа, однако он не уступит своей стратегической целью - уничтожением Украины, и война, в конце концов, возобновится.

Также он не согласен с тем, что Путина удовлетворит обещание не принимать Украину в НАТО: мол, "если бы дело было в НАТО, Путин не принял бы так легко вступление Швеции и Финляндии в Альянс в 2023 году". Сегодня же граница НАТО ближе к Санкт-Петербургу, чем украинская - к Москве, напомнил экс-министр.

Между тем европейцы, по мнению Кулебы, понимают, что Украина стремится к такому соглашению, "которое не уничтожит ее как государство". Более того, Европа после выступления вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности живет в "новой реальности":

"Европейские лидеры, которые еще в феврале на Мюнхенской конференции слышали поучения Вэнса, уже тогда поняли, что не смогут просто переждать второй срок Трампа, как это было во время его первой каденции. Те же, кто до сих пор сомневался, окончательно убедились после событий пятницы".

Кулеба напомнил, что "Европа уже сделала важные шаги и обещает сделать больше", но, по его словам, нет ответа "на главный вопрос относительно будущего Украины и всей Европы: когда? Когда эти идеи превратятся в реальные решения?"

По мнению экс-министра, Европа должна предложить альтернативное соглашение по украинским полезным ископаемым, а также конфисковать замороженные российские активы и использовать их для финансирования производства и закупки оружия.

"Европейский Союз, Великобритания и Норвегия не смогли бы полностью заменить США как главного союзника Украины, но эти прагматичные решения сразу бы подняли роль Европы и дали Украине необходимое пространство для дыхания", - пишет Кулеба.

Шаги европейских стран в отношении Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер советует Зеленскому помириться с Трампом и вернуться к соглашению об ископаемых. По мнению Стармера, любой мир не будет длительным без гарантий США.

Также Британия и Франция объявили о начале работы над новым мирным планом для Украины. Стармер сообщил, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе обсуждений с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмануэлем Макроном. Впоследствии этот план должны представить Трампу.

По мнению британского премьер-министра, для того, чтобы избежать будущих конфликтов, Украине необходимы реальные гарантии безопасности. Для этого Европе и США необходимо работать вместе. Он подчеркнул, что Вашингтон оставался надежным партнером на протяжении многих десятилетий и продолжает им оставаться.

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