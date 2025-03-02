Любой мир не будет длительным без гарантий США, считает премьер-министр Британии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 1 марта, посоветовал ему наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Стармера, любой мир не будет длительным без гарантий США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", - цитирует собеседника издание.

Отмечается, что после встречи с Зеленским в субботу Стармер позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону и что переговоры были "сосредоточены на продвижении вперед".

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Один из соратников Стармера сообщил FT, что премьер-министр убежден, что "есть только одни переговоры - и это президент Трамп". Поэтому Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить соглашение, чтобы "позволить США поделиться частью минеральных богатств Украины".

В материале говорится, что Макрон также призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях и сказал, что "Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир".

"Я думаю, что, несмотря на разочарование, всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, поскольку то, что поставлено на карту, слишком важно", - цитирует издание Макрона.

Президент Франции уверен, что Европе нужна помощь со стороны США, чтобы предложить Украине гарантии безопасности, потому что на создание собственной армии понадобятся годы:

"Именно поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить поддержку американцев".

Он назвал саммит ЕС, который состоится 6 марта в Брюсселе, ключевым моментом для поиска "огромного финансирования, которое, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро", которое понадобится для развития европейской обороны.

Также издание оценило "теплые переговоры" британского премьера с Трампом в Белом доме в четверг, которые состоялись за сутки ссоры президентов США и Украины. Отмечается, британские чиновники не считают, что усилия Стармера были напрасными. Один из них сказал изданию, что их отношения с Трампом "лучше, чем в начале недели, и это важно":

"То, что произошло с Зеленским в Овальном кабинете, делает еще более важным то, что премьер-министр (Стармер, - ред.) и Макрон поехали в Белый дом".

Отношения Зеленского и Трампа: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Эмоциональный спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения о полезных ископаемых, ради которого приезжал, и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

1 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского найти способ наладить отношения с администрацией Соединенных Штатов Америки. Глава Альянса напомнил, что во время первой президентской каденции Трампа - с 2017-го по 2020 год - США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, который позволил Украине "отбиваться", когда Россия вторглась в 2022 году.

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