Вместо него могут назначить генерал-майора Карстена Брейера.

Министр обороны Германии Борис Писториус отправит в отставку генерального инспектора вооруженных сил страны 63-летнего Эбергарда Цорна. Он занимал эту должность с 2018 года.

Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах. Его могут досрочно уволить уже в четверг, 16 марта.

Вместо него могут назначить генерал-майора Карстена Брейера. Он руководил правительственной комиссией по реагированию на пандемию COVID-19 с ноября 2021-го по май 2022 года.

Видео дня

Как известно, генеральный инспектор - это самая высокая должность в Бундесвере. Однако в будущем он будет не только служить военнослужащим высшего ранга, но и занимать важную должность в министерстве, аналогичную должности государственного секретаря.

Эбергард Цорн и его высказывания о войне в Украине

Как известно, Цорн в сентябре прошлого года заявлял, что Украина проводит "контратаки, с помощью которых можно отвоевать места или отдельные участки фронта, но не отбросить РФ назад на широком фронте".

Также он опасался, что агрессор может открыть второй фронт у Калининграда или напав на Грузию, Молдову или Финляндию.

Вас также могут заинтересовать новости: