Свою тюремную камеру он сравнил с космическим кораблем.

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал письмо из тюрьмы.

Текст письма опубликовали на его странице в Instagram.

«Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне - это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», - отметил Навальный.

Свою тюремную камеру он сравнил с космическим кораблем.

«Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта - железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры - это андроиды», - поразмышлял он.

«Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену», - резюмировал оппозиционер.

Арест Навального: что известно

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года. По прилету его сразу же задержали. Защита Навального обжаловала задержание в ЕСПЧ.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить Алексея Навального в колонию.

Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

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Автор: Денис Прядко