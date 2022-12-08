Редакционная политика Time "не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима", пожаловался спикер президента России.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал присуждение главе Украины титула "человек года" по версии британского журнала Time.

Спикер Путина обвинил западное издание в необъективности и русофобии, говорится на ТАСС.

По его словам, редакционная линия издания "не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтелый русофобский характер".

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Достижения Владимира Зеленского - что стоит знать

Напомним, 7 декабря стало известно, что Владимир Зеленский и "дух Украины" стали "человеком года" по версии Time. В журнале обратили внимание на тот факт, что президент Украины не покинул Киев в первые критические недели вторжения РФ в нашу страну.

8 декабря издание Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе, список возглавил украинский лидер, а Путин получил титул "неудачник года".

Справка УНИАН. РФ заявла о проведении "специальной военной операции", а на самом деле рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Руководство России утверждало, что "спецоперация" будет длиться очень короткий промежуток времени.

Украина благодаря поддержке ряда стран Запада выстояла и смогла дать достойный отпор противнику. В частности, США и страны Евросоюза ввели против РФ новые санкции и предоставили Украине вооружение и боеприпасы.

Уже освобождены свыше 50% захваченной оккупантами земли, и уничтожены более 93 тыс. оккупантов.

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