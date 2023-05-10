Вторжение России в Украину заставило Японию переосмыслить региональную безопасность.

Вторжение России в Украину заставило Японию переосмыслить вопрос безопасности в Тихоокеанском регионе, сейчас страна ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса связи НАТО.

Об этом заявил в интервью CNN министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, в то же время отметив, что никакие детали решения еще не согласованы.

"То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только вопросом Восточной Европы, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится… все более важным", - сказал министр.

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Он добавил, что Япония не является членом договора НАТО, но этот шаг сигнализирует о том, что партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе "очень устойчиво взаимодействуют" с НАТО.

CNN отмечает, что открытие офиса связи НАТО в Японии станет значительным событием для Альянса на фоне углубляющихся геополитических разногласий и, вероятно, вызовет критику со стороны китайского правительства, которое ранее предостерегало от такого шага.

Расширение НАТО

НАТО продолжает расширять свое влияние в мире - после полномасштабного втордения России в Украину о присоединении к Альянсу заявили Швеция и Финляндия.

В начале апреля Финляндия официально стала членом Альянса, таким образом, сухопутная граница НАТО с Россией выросла вдвое. Также сообщалось, что Финляндия ведет переговоры о размещении военных баз США на своей территории.

Также в конце апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия не будет жалеть усилий для интеграции в НАТО.

Украина в сентябре 2022 года подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Однако, по мнению экспертов, этого не удасться сделать до окончания войны. При этом Альянс предоставляет значительную поддержку нашей стране в борьбе с оккупантами.

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