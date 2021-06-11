До начала визита Байден пообщался по телефону с Зеленским.

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден прокомментировала предстоящую встречу своего мужа с российским главой Владимиром Путиным, которая состоится в рамках первой зарубежной поездки Джо Байдена в статусе президента.

Об этом пишет Reuters.

10 июня (по киевскому времени) супруги Байдены прилетели в Великобританию – оттуда началось зарубежное турне американского главы. Джо Байден, выступая на авиабазе перед военными, пообещал объединить глобальные демократии и оставил Путину послание.

Байден также встретился с премьером Борисом Джонсоном. Впереди еще встреча с лидерами G7, после чего американцы увидятся с королевой Елизаветой за чаем в Виндзорском дворце.

Читайте такжеРоссия ограничила свободу перемещения дипломатов США на территории страныДжилл Байден заявила журналистам, что очень ждет приема у Елизаветы. На вопрос, что она думает о предстоящей встрече своего мужа с Путиным, первая леди ответила: "О, черт возьми. Он слишком подготовлен".

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Предварительно известно, что американский лидер поднимет вопрос кибератак россиян и безопасности в Европе (в этом контексте речь пойдет и о войне в Украине).

До начала визита президент США имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он заявил о поддержке суверенитета Украины.

На фоне предстоящей встречи с Путиным Вашингтон объявил об отказе от санкций против оператора "Северного потока-2". Но впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен все же отметил, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свое решение на этот счет.

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Автор: Яна Ставская