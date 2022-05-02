Джилл Байден на этой неделе отправится в Румынию и Словакию.

Первая леди США Джилл Байден на этой неделе отправится в Румынию и Словакию.

Об этом сообщает CNN.

Она хочет продемонстрировать поддержку перемещенным украинским семьям, вынужденным бежать от кровопролития и насилия после вторжения России в Украину.

Как информируют в Белом доме, Байден также использует поездку для встречи с дислоцируемыми за рубежом военнослужащими Соединенных Штатов, а также с высокопоставленными чиновниками обеих стран.

Вылететь из Вашингтона она планирует в четверг, 5 мая. Джилл Байден, в частности, проведет День матери (8 мая) в Словакии в городе Кошице и селе Вишне Немецкое с украинскими матерями и детьми.

Кроме того председатель комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф в ходе визита в Киев заявил, что посещение Украины президентом США Джо Байденом – это лишь вопрос времени. Но в то же время он отметил, что в ходе нынешнего визита конгрессменов тема визита Байдена не обсуждалась.

По словам Шиффа, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским основные усилия были сосредоточены на приоритетах дальнейшей помощи Украине. Шифф также отметил, что в ходе диалога участники переговоров обсудили особенности следующего этапа войны – стоит готовиться не к прямым танковым атакам, а к использованию дальнобойной артиллерии.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты вернулись в Украину. Они регулярно будут ездить во Львов.

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