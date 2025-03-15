По его мнению, то, что сейчас предлагает президент США Дональд Трамп, якобы является "почетной капитуляцией Украины".

Временное перемирие не в интересах ни для властей России, ни для властей Украины Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

"Так называемое перемирие, замирение - это инициатива исключительно американской администрации. Оно не в интересах ни российской власти, ни украинской власти. Российская власть питается войной, имеет территориальные завоевания. Украинская власть не заинтересована в прекращении на таких условиях военных действий", - сказал Доний.

Эксперт утверждает, что в этом случае совпадают "частные меркантильные интересы украинской власти с государственными интересами". Он пояснил, что "частно меркантильные интересы" - это желание максимально долго находиться у власти, а государственные - не соглашаться на капитуляцию.

Видео дня

По его мнению, то, что сейчас предлагает президент США Дональд Трамп, якобы является "почетной капитуляцией Украины", то есть признание территориальных завоеваний России.

30-дневное прекращение огня - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта могут появиться новые детали относительно возможного прекращения огня в Украине. Он отметил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Кроме того, в Financial Times писали, что у российского диктатора Владимира Путина мало причин прекращать войну в Украине. Он не намерен отказываться от своих целей.

Вас также могут заинтересовать новости: