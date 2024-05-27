Отмечается, что в ЕС допускают встречу с участием России в Саудовской Аравии.

Евросоюз планирует после Саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией, пишет Bloomberg.

Сообщается, что министры иностранных дел ЕС обсудят, как найти "спасительный результат" для украинского Саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

"Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде, в то время как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие, но Москва активно пытается подорвать участие ключевых держав. Нам сообщили, что Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников, и, как нам сообщили, из Пекина может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий", - говорится в публикации. Видео дня

По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, пишет Bloomberg.

Саммит мира в Швейцарии - что сообщалось

Напомним, Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, запланирован на 15-16 июня. Швейцария, которая будет "хозяйкой" саммита мира, надеется принять представителей более 120 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины важно на Саммите мира решение трех главных проблем: ядерная энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными.

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