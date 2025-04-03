Также в издании сообщили, что Кремль не обеспокоен из-за угрозы Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

Россия все еще рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп заключит для страны приемлемое мирное соглашение, несмотря на то, что РФ готова продолжать войну, если переговоры не дадут результата. Об этом говорят источники в Москве, которые знакомы с этим вопросом, передает Bloomberg.

Собеседники издания также говорят, что Кремль не обеспокоен угрозой Трампа ввести карательные вторичные санкции на российскую нефть из-за отсутствия прогресса в вопросе окончания войны.

В издании напомнили, что на выходных Трамп заявил, что он "разъярен" на Путина, ведь его разочарование переполняло темп переговоров. Позже он уже был не так зол и сказал, что верит в то, что российский президент "выполнит свою часть соглашения".

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В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "предпочла бы продолжать определенные взаимные усилия по поиску урегулирования", что требует времени и усилий.

"Все предпочли бы не воевать, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными, это то, что мы имеем с нынешней американской администрацией", - прокомментировал он.

В то же время в Bloomberg добавили, несмотря на то, что Трамп уже уступил многим требованиям РФ, согласившись на все условия Путина, он рискует быть обвиненным в слабости. Но известно, что он сделал окончание войны одним из главных предвыборных обещаний.

"Кремль надеется, что ему удастся обеспечить встречу Путина и Трампа тет-а-тет, во время которой они заключат соглашение, которое остановит войну в Украине на время - именно так, как этого хочет Трамп - в обмен на положения, которые оставят Украину навсегда ослабленной. В то же время Москва была готова продолжать борьбу до победы Трампа, и остается таковой и сегодня", - написал Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия, в аналитической записке, подготовленной совместно с коллегами-экспертами этой организации.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" Украины на переговорах с РФ. По его словам, приоритетом Украины на переговорах является сильная армия.

В то же время издание NYT писало, что Путин хочет более широкого соглашения с США перед прекращением огня в Украине. Журналисты считают, что для российского диктатора переговоры о прекращении огня с Трампом являются частью более масштабного плана.

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