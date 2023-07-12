Люди, которые говорят о переговорах, далеки от понимания реальности, считает он.

Союзники Украины не оказывают на нее давление, пытаясь склонить к переговорам с Россией.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире УНИАН, комментируя информацию о возможности переговоров разведки США и РФ. Он отметил, что переговоры на разных уровнях всегда идут, особенно не публично.

"Давления на Украину точно нет. Есть понимание, что переговорный процесс сегодня невозможен, переговоры не приведут к окончанию войны, потому что Россия, как страна с малым общим интеллектом, не понимает реалистичность того, что происходит. Она постоянно будет говорить, что должна оставить себе какие-то территории", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что вести переговоры после полномасштабной войны и оставить России территории в виде плацдарма - нелепо.

"США пытаются зондировать почву в рамках своих интересов, поскольку они - глобальный игрок. Война в Украине влияет на позицию многих стран и по ее итогам глобальное политпространство существенно переформатируют", - добавил Подоляк.

По его словам, различные коммуникации могут быть, но люди, которые говорят о переговорах, далеки от понимания реальности. "Нет урегулирования, есть война. Урегулировать войну такого масштаба нельзя. В такой войне кто-то должен проиграть. И вот эти нелепые разговоры, что любая война заканчивается переговорами... Нет, любая война заканчивается фиксацией итогов войны, в которой кто-то выиграл и кто-то проиграл. А война, которая не закончилась фиксацией итогов, означает оперативный перерыв", - добавил он.

Переговоры с Россией: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Россией после выхода украинской армии на границы до 24 февраля 2022 года.

При этом он считает, что российский диктатор Путин будет ослаблен и начнет искать диалог с цивилизованным миром, когда Украина приблизится к оккупированному Крыму.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условия для окончания войны может определить только Украина, а Альянс выступает против заморозки конфликта.

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