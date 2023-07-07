Пока некоторые западные политики предпринимают непубличные попытки добиться переговоров.

Запад может начать настаивать на переговорах Украины с Россией после завершения контрнаступления ВСУ.

"Все упирается в результат нынешнего украинского контрнаступления. Я думаю, что как только это контрнаступление завершится, а закончится оно через несколько месяцев, вероятнее всего, только осенью, мы услышим и увидим голоса тех влиятельных политиков, лидеров Запада, которые будут говорить Украине о том, что "теперь самое время договариваться", - считает офицер ВСУ Тарас Березовец.

По его словам, то, что уже сейчас Украину целенаправленно подталкивают к переговорам, достоверной информации нет:

"По открытой информации, давления с целью усадить Украину за стол переговоров нет. Но то, что есть определенный тренд и непубличные попытки определить треки, по которым эти переговоры могут состояться, существуют. Мы не можем этого отрицать".

Когда и как закончится война в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях победа и завершение войны наступят для всех украинцев. По его мнению, победа должна наступить не для одной категории людей, а для всех.

"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: Есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех", - сказал он.

Следовательно, по его словам, важно восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, вернуть украинцев из российского плена и похищенных Россией детей, а также наказать за преступления в Украине российских убийц.

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