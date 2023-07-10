К тому времени он будет ослаблен.

Выход украинской армии на границу с оккупированным Россией Крымом может вынудить Путина искать диалог с цивилизованным миром.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News не стал оспаривать информацию Washington Post о деталях поездки главы ЦРУ Уильяма Бернса в Украину. По данным журналистов, официальные лица сказали ему, что хотят к осени деоккупировать значительную часть территорий, переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе полуострова и вынудить Путина начать переговоры.

"Ну, это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина выйдет на административную границу с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", - сказал Зеленский.

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Кроме того, украинский президент сказал, что никогда не согласится уступить оккупантам какую-либо территорию Украины.

Контрнаступление Украины: последние новости

Напомним, глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин считает, что полноценное украинское контрнаступление еще не началось. При этом армия Украины за несколько недель заняла больше позиций, чем российские захватчики за один год.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов, комментируя украинскую наступательную операцию, напомнил о попытках оккупантов захватить Бахмут. "Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", - сказал он.

В то же время в ВСУ сообщали об успехах на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутных сил Украины генерал Александр Сырский убежден, что сам Бахмут удасться отбить у захватчиков.

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