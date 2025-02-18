По мнению Хербста, договоренность о начале переговоров должна приблизить встречу трех лидеров.

Если будет достигнута договоренность о начале переговоров по войне в Украине, то встреча президентов США, Украины и РФ должна состояться "в течение недель", считает экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"На мой взгляд, если мы достигнем договоренности о начале переговоров, что-то такое должно произойти. И не через годы, а в течение недель. Но, опять же, произойдет это или нет, - подождем и увидим", - отметил бывший посол.

В то же время он напомнил, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности "говорил об одном процессе, но, возможно, двух каналах".

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"Это наводит на мысль, что такая встреча этих трех лидеров маловероятна или по крайней мере маловероятна в ближайшее время. Но все может измениться, поскольку переговоры начинаются, и новые факторы могут вступить в игру", - сказал Хербст.

Также он оценил вероятность визита президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая:

"Думаю, было бы ошибкой ехать 9 мая. Но будет ли Трамп видеть это как ошибку, сказать не могу. Я просто не знаю".

Кроме того, Хербст подтвердил, что Трамп любит лесть, а российский диктатор Владимир Путин умеет влиять на людей с помощью лести, и когда Путин заявил Трампу, что "он не вторгся бы в Украину, если бы у Трампа не украли выборы, то он дал Трампу "два подарка в одном заявлении".

"Но в то же время я думаю, что Трамп ни в коем случае не хочет, чтобы его использовали с помощью любых методов, включая лесть. Однако я думаю, что Путин уверен в своей способности убеждать людей делать то, что он хочет, включая людей, которые являются лидерами очень мощных государств.

Переговоры по войне в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, США и Россия выступили против присутствия президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Эр-Рияде. Чтобы украинский президент присутствовал на переговорах 18 февраля, хотел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, но США и Россия настояли на встрече без украинских представителей.

Также стало известно, что США определились с представителем на переговорах с Украиной и РФ. Им будет спецпредставитель Трампа Кит Келлог, об этом сообщил помощник Путина и член российской делегации Юрий Ушаков.

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