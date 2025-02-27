Песков заявил. что эти территории являются "неотъемлемой частью России".

Россия не собирается обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записала в свою конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Территории, которые стали субъектами федерации и записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России, это абсолютно неоспоримый и не обсуждаемый факт", - заявил он.

Комментируя прошедшую в Стамбуле встречу российских и американских дипломатов, Песков отметил, что никто не ожидает легких и быстрых решений в отношениях России и США.

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В то же время, заявил он, позиция президента США Дональда Трампа не усложнит переговоры между РФ и США, он "говорит сам и готов слушать других" — это отличает нынешнюю администрацию от предыдущей.

Песков также сказал, что у России и США "широкое поле для сотрудничества", но предметных разговоров пока нет.

Планы России на оккупированные территории

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что армия РФ не остановится на нынешней линии соприкосновения и намерена намерена захватить всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, поскольку РФ считает их "своими".

Также СМИ сообщали, что российские чиновники предложили США долю полезных ископаемых из оккупированных территорий Украины.

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