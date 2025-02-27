Это стандартная тактика россиян, уверяет Алексей Гетьман.

Россияне прекрасно понимают, что Украина в ходе переговоров не отдаст всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые якобы "вошли в новую конституцию РФ". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман - военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Это известная тактика россиян, они так часто делают. Они выдвигают требования, которые принять просто невозможно. Но они это делают пафосно, ссылаясь на псевдоюридические основы. И в чем заключается тактика - они пойдут на какие-то уступки. Условно говоря, мы можем пойти против собственной конституции ради мира. И дальше будут разговоры, что они такие миротворцы, которых еще мир не видел", - сказал Гетьман.

Он добавил, что россияне такими заявлениями пытаются втянуть в переговоры Соединенные штаты. Чтобы потом сделать вид, что Москва также пошла на уступки Украине. В то же время эксперт отметил, что подобными заявлениями Лаврова Россия может просто тянуть время.

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"Они до этого уже говорили, что никакой остановки войны они не хотят, пока не будут выполнены условия, которые будут устраивать РФ. Они тянут время, им надо подготовиться и они этого не скрывают. К наступательным действиям, которые они планируют начать в апреле-мае. Поэтому они тянут время, рассказывают какие-то фантазии. Мы все прекрасно понимаем, но администрация США на это реагирует и пытается о чем-то договориться", - добавил Гетьман.

Мирные переговоры: что известно

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует заканчивать войну по линии соприкосновения. Он аргументировал это "конституцией", в которую РФ ранее внесла все территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

"Во-первых, такого не будет - у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. Во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от "расистских законов". Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков", - заявил Лавров.

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