Загородний считает, что время работает против Путина.

Прошла первая неделя Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов Америки. За эти дни он сделал несколько громких заявлений, в том числе о снижении цен на нефть и возможных санкциях против РФ. По мнению американского лидера, низкие мировые цены на нефть поспособствуют быстрому завершению войны в Украине. Трамп также заявил, что применит к России дополнительные санкции, если российский диктатор Владимир Путин не примет мирные переговоры о прекращении войны в Украине, а также призвал лидера Китая Си Цзиньпина помочь остановить конфликт. Каковы цели таких заявлений и будут ли они иметь результаты в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Как вы оцениваете такие заявления Трампа? Чего из того, что он заявлял в течение этой недели, боится Путин? И можно ли считать, что Трамп разговаривает с правителем России на языке ультиматумов?

Трамп - опытный переговорщик, и понимает, что если хочешь с кем-то договориться о чем-то, то не разговариваешь с ним в стиле "я - начальник, ты - дурак", и не шантажируешь. Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, которое заключается в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать. Уверен, Трамп прекрасно знает о требованиях Путина, которые он не может выполнить. Может ли Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред. Поэтому он давит таким публичным способом для того, чтобы Путин пришел в себя. К тому же, это подрыв позиции Путина внутри страны. Там патриоты уже скулят, что Путин довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном. Даже если он пойдет на какие-то переговоры, то будет унижен все равно. И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это очень хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать. Это говорит о том, что "асадовский сценарий" в России становится все более реальным.

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Если говорить об одном из ключевых месседжей Трампа во время выборов - окончание войны - то насколько именно нефтяной фактор будет способствовать этому? Сколько ресурсов у Путина осталось, чтобы вести эту войну без денег от нефти?

Снижение цен на нефть - это один из факторов. Другой фактор - это физическое прекращение экспорта нефти по любым ценам. Именно это будет больно бить по России. Важна в этом смысле работа украинской армии. Чем больше будет ударов по нефтегазовой инфраструктуре России, тем лучше будет для нас. Я видел сообщение, что дроны СБУ добили Рязанский НПЗ. А там по нефтеперекачивающим станциям пошли удары. Если будет вообще парализована система нефтепроводов, то это - паралич российской нефтедобывающей промышленности. Потому что если не работают нефтепроводы, то нужно останавливать добычу нефти, поскольку ее просто некуда девать. Поэтому будет комбинированная работа, речь идет не только о снижении цен на нефть.

Чтобы снизить цену на нефть, Трампу придется разговаривать с саудитами. Что он может или готов предложить им за такую услугу? И насколько это вероятно, учитывая довольно дружеские отношения Трампа и саудитов во время первого срока?

Может предложить то, что они давно хотят. Саудиты хотят такого же соглашения, как с Израилем, то есть соглашения по безопасности, где США обязуются им помогать, где раскроют "зонтик безопасности" над Саудовской Аравией. Об этом речь шла еще во время первого срока Трампа. Поэтому, американскому лидеру есть что предложить в обмен на такую услугу.

Вообще, если говорить об экономических факторах этой войны или возможности ее продолжения, то кто устойчивее в этом случае и почему - мы со всей капельной западной помощью, или Путин со своими нефтедолларами?

Время работает против Путина. У Трампа позиция такая - на внешних рынках должно быть больше американской нефти. А это значит, что меньше должно быть российской и иранской нефти. Поэтому, конечно, время работает на Украину. И вопрос не в капельной помощи Запада, вопрос - в мощностях украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Чем больше будет ударов по территории России, тем меньше у нее будет возможностей экспортировать вообще какие-либо нефтепродукты. На этом следует концентрироваться и не ждать, что кто-то за нас что-то сделает. Нужно поставить себе цель - парализовать систему нефтепроводов РФ.

По вашему мнению, санкции, которые ввел Джо Байден против танкерного флота, как-то повлияли на Россию?

Конечно, повлияли. Но я уверен, что эти санкции были согласованы с Трампом. Слишком странно произошло: как только Трамп победил, вдруг администрация Байдена начала делать то, что давно должна была бы сделать, в частности "бить" по нефтяной инфраструктуре России. Теперь Трамп будет делать вид, что якобы это не он сделал, а Байден. И отменять он их не собирается.

Согласны ли вы, что Трамп стремится закончить эту войну экономическими методами? Насколько эффективно можно завершить эту войну именно так?

Думаю, что военно-экономическими методами. Сейчас Путин будет вызывающе выступать. И я считаю, что они перейдут к плану "Б" - "плану Помпео" - дать Украине все, что она просит. События происходят быстрее, чем я предполагал. Я был уверен, что Трамп начнет требовать от российских элит "сноса" Путина после первых контактов их администраций. А он начал значительно раньше, чем я надеялся, по крайней мере на месяц. Поэтому, Украина должна все правильно подать, что во всем виноват Путин, и нам, в принципе, удается это делать. Вспомним, что когда было интервью Трампа СМИ после инаугурации, он четко сказал, что Зеленский хочет соглашения, а Путин - нет, поэтому нужно кому-то "вправлять мозги". Думаю, что активность нашей дипломатии будет наращиваться.