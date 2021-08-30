Под фотографией с ребенком из аэропорта в Кабуле сержант Николь Джи написала: "Я люблю свою работу".

Фотография 23-летнего сержанта морской пехоты США Николь Джи с афганским ребенком облетела весь мир и покорила пользователей соцсетей. Спустя неделю девушка погибла во время теракта в Кабуле.

Снимок, на котором Николь держит на руках маленького ребенка, она опубликовала в Instagram 21 августа, передает Bermuda News.

В подписи к фото из аэропорта в Кабуле она отметила: "Я люблю свою работу". Публикация уже набрала больше 160 тысяч лайков и множество комментариев, в которых люди приносили свои соболезнования.

Cержант Джи стала одной из 13 военнослужащих США, погибших в результате теракта в четверг, 26 августа, в Кабуле, когда террористы-смертники взорвали бомбы у группы афганских мирных жителей возле аэропорта.

Друзья и коллеги Николь Джи почтили ее память, отметив, что она делала то, что любила: помогала другим.

"Мой лучший друг, моя сестра навсегда. Вторая половина меня", прокомментировала сержант морской пехоты Мэллори Харрисон, давняя подруга Николь Джи.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла 26 августа у аэропорта Кабула. По последним данным, в результате взрывов погибли 169 человек. Среди них - 13 военнослужащих США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана, а также примут меры в отношении причастных ко взрыву.

29 августа американский беспилотник нанес авиаудар по автомобилю, которым управлял смертник, планировавший устроить теракт в аэропорту афганской столицы.

Автор: Денис Прядко