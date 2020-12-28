Кроме того, в пандемию увеличилось число преступлений, связанных с кражей имущества.

Педофилы стали активнее действовать в интернете во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеВо Франции арестовали итальянского педофила, которого подозревают в 160 изнасилованияхОб этом пишет DW со ссылкой на данные Европейского полицейского агентства (Европола).

Число преступлений, совершенных на сексуальной почве в отношении детей в интернете, значительно выросло с начала пандемии.

По словам главы Европола Катрин де Болль, преступники активнее пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые гораздо больше времени проводят в интернете во время изоляции. Она подчеркнула, что рост активности педофилов вызывает у нее сильную тревогу.

Помимо этого, в пандемию увеличилось число преступлений, связанных с кражей имущества, продажей контрафактного санитарного оборудования и кибератак на больницы.

Коронавирус в мире: статистика

Количество заражений COVID-19 в мире превысило 80 миллионов.

От болезни умерли более 1,7 миллиона человек.

Выздоровели свыше 45 миллионов человек.

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Автор: УНИАН