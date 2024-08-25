Девушка, называющая себя криптоинвестором, почему-то постоянно появлялась в тех же местах, что и Павел Дуров.

Вместе с Павлом Дуровым в Париже, вероятно, была задержана его спутница 24-летняя Юлия Вавилова. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Паблик обратил внимание, что девушка частенько появляется в тех же местах, что и основатель "Телеграма". Например, 16 августа она публиковала в своих соцсетях фото из Азербайджана, когда там находился Дуров. При этом за спиной у нее был виден частный самолет, возможно, самого Дурова. В целом ее Инстаграм весь заполнен типичной "лакшери жизнью" с обилием фотографий в том числе внутри частного самолета.

"Судя по соцсетям, Юля проживает в Дубае и часто оказывается в тех местах, где находится Павел Дуров. Сама Юля себя называет геймером, стримером, криптоинвестором и ведёт канал о крипте на арабском языке", – пишет "База".

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В ночь на 25 августа, когда во Франции задержали Павла Дурова, Юлия Вавилова перестала появляться в сети и с тех пор не выходит на связь с родственниками. Ее отец рассказал "Базе", что в последний раз он общался с дочерью 2 августа, и тогда она упоминала планы посетить Францию.

Арест Павла Дурова во Франции

Как писал УНИАН, вечером 24 августа основатель "Вконтакте" и "Телеграма" Павел Дуров был арестован в аэропорту Парижа, куда он прилетел на своем частном самолете. По предварительной информации, французские власти считают россиянина ответственным за то, что в его соцсети беспрепятственно распространяется запрещенный контент, в частности, связанный с насилием и наркотиками.

Вечером 25 августа администрация "Телеграма" выступила с официальным заявлением, в котором отбросила обвинения в недостаточном модерировании запрещенного контента.

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