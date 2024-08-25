Существует распространенное мнение, что Дуров выступает за интернет без цензуры. Но его действия свидетельствуют о другом.

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции, имеет противоречивую репутацию. Для многих он является символом свободолюбия и нетерпимости к цензуре. Для других он - один из самых удачных проектов ФСБ, с которой, вероятно, до сих пор тесно сотрудничает. Британская The Telegraph попыталась составить портрет этого человека, чтобы понять, как он оказался во французской тюрьме временного содержания.

Ранние годы и создание "Вконтакте"

Дедушка и бабушка будущего основателя Телеграмм были среди десятков миллионов россиян, которых преследовал Иосиф Сталин. В частности дедушку отправили в один из печально известных лагерей ГУЛАГа.

Павел Дуров родился в 1984 году в Ленинграде в семье русских и украинцев. Однако семья была явно не из простых, ведь большую часть своего детства Павлик провел в итальянском городе Турин, где работал его отец.

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К тому времени, когда семья в конце концов вернулась в Россию, железный занавес пал, и Дуров поступил на один из гуманитарных факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. Находясь там, он начал черпать вдохновение из Силиконовой долины и успеха Facebook в частности, научившись кодировать.

После окончания учебы он создал социальную сеть "ВКонтакте", подобную американскому Facebook. ВКонтакте быстро стал самой популярной социальной платформой в стране. Сам Дуров описывал то время как "либертарианский рай" на нерегулируемом интернет-рынке, который существовал в России тогда.

Но в 2011 году ситуация изменилась. Дуров разозлил Кремль отказом подчиниться требованиям заблокировать деятельность оппозиционных групп во "ВКонтакте" на фоне массовых уличных протестов того года.

Потеря контроля над "Вконтакте" и бегство из России

Отношения Дурова с властями продолжали ухудшаться. У него прошли обыски, и в 2014 году Дуров решил покинуть Россию. Именно в то время он был уволен с должности генерального директора "ВКонтакте" после публичного отказа передать данные пользователей российским спецслужбам и заблокировать учетную запись оппозиционера Алексея Навального.

Незадолго до побега он получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис после того, как инвестировал 250 000 долларов в сахарную промышленность этой карибской страны.

В 2021 году он при подозрительных обстоятельствах получил гражданство Франции, хотя все это время преимущественно проживал в Дубае, где также получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Говорят, что Дуров ведет аскетический образ жизни, избегает мяса, алкоголя, кофеина и сахара. Семьи не имеет. Однако на самом деле трудно что-то сказать о том, кем на самом деле является Дуров, поскольку он редко дает интервью и не раскрывает подробностей своей жизни в соцсетях.

Что не так с Telegram

Созданный в 2013 году мессенджер Telegram стал главным проектом Дурова после потери контроля над "Вконтакте". Это приложение хвалят и критикуют практически за одно и то же.

Он работает через сложную сеть международных серверов и подставных компаний, чтобы изолировать его от регулирования и государственного вмешательства.

Конфиденциальность имеет первостепенное значение - она предлагает пользователям безопасные сообщения и звонки, а также возможность создавать "группы" для общения до 200 000 человек или "каналы" для публикаций контента на неограниченное количество подписчиков. Он также имеет функцию самоуничтожения "Секретного чата". В 2015 году Дуров сказал, что с момента основания Telegram "мы не раскрыли ни одного байта данных пользователей третьим лицам, включая правительственных чиновников".

Защита программы сделала ее полезным источником новостей в тех частях мира, где распространена цензура, и важным инструментом для продемократических активистов, которые живут при репрессивных режимах, например в Иране и Беларуси.

Но у него есть и темная сторона, поскольку функции конфиденциальности и анонимности делают платформу безопасным убежищем для преступников. Исследователи предупреждают, что Telegram - это разветвленная экосистема незаконного и насильственного контента, связанного с ультраправыми теориями заговора, экстремизмом, терроризмом и жестоким обращением с детьми.

До того, как приложение заняло более жесткую позицию против контента, связанного с терроризмом, в частности, в 2019 году после смертоносного теракта на Лондонском мосту, оно было любимой платформой группировок Исламского государства. Но эксперты предупреждают, что он остается рассадником пропаганды.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября он неоднократно использовался террористами для распространения своего контента.

Telegram и "русский мир"

От УНИАНа добавим то, о чем умолчал The Telegraph. Мессенджер Павла Дурова стал одной из основных платформ распространения антиукраинского контента из России. В частности здесь свободно функционируют тысячи публичных каналов, авторы которых откровенно призывают к уничтожению государства Украина и геноциду украинского народа, а также собирают деньги на помощь захватнической армии РФ. Это в частности каналы таких группировок как "ДШРГ Русич", которые не скрывают своей неонацистской идеологии.

Украинские чиновники неоднократно жаловались на то, что администрация телеграмма игнорирует обращения украинского государства относительно антиукраинского контента.

Несмотря на то, что в публичном поле Дурову создали репутацию борца против цензуры и диктаторы, на самом деле Телеграмм часто шел на уступки диктатурам и удалял оппозиционный контент. Так, в частности было в Иране и Индонезии. Администрация Телеграмм наложила ограничения на российский оппозиционный канал "Путь домой", который является рупором движения жен российских солдат и призывает Кремль к прекращению войны. Также известно о многочисленных случаях блокировки мелких оппозиционных каналов, связанных с региональными активистами в России.

Также стоит напомнить, что в апреле Telegram заблокировал чат-боты СБУ и ГУР, через которые украинцы могли сообщить о российских оккупантах. Только через сутки чат-боты были разблокированы, вероятно, из-за давления США. При этом аналогичные российские чат-боты, в том числе и фейковые, которые притворяются украинскими чат-ботами, продолжают свободно работать.

Задержание Дурова во Франции: последние новости

Как писал УНИАН, вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова, когда тот сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле-Бурже. Французские власти обвиняют его в попустительстве преступникам, которые используют Телеграмм для распространения незаконного контента, связанного с насилием, наркотиками и детской порнографией.

Сутки спустя команда мессенджера Telegram впервые отреагировала на задержание своего шефа. Они уверяют, что придерживаются законов Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах. В заявлении отмечается, что модерация телеграма соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Команда добавила, что ждет быстрого решения этой ситуации.

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