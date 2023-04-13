Пока на сайте ПАСЕ нет данных, в какой день пройдут дебаты.

На весенней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся срочные дебаты относительно принудительного вывоза украинских детей на территорию РФ.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы. Там уточнили, что на дебатах в Страсбурге будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Пока на сайте ПАСЕ нет данных, в какой день пройдут дебаты.

Ордер на арест Путина

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в военных преступлениях, связанных с депортацией украинских детей.

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Как пояснил французский юрист Эммануэль Доуд, который подал иск в Международный уголовный суд относительно незаконного вывоза украинских детей в РФ. Факт депортации детей является составляющей преступления геноцида и вывоза части населения с целью ассимиляции, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать это как геноцид.

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