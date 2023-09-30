Наибольшую поддержку сейчас имеют партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами, и прозападная либеральная партия "прогрессивная Словакия".

В субботу в Словакии проходят парламентские выборы, которые определят дальнейший курс страны, ведь наибольшую поддержку сейчас имеют партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами, и прозападная либеральная партия "прогрессивная Словакия".

Как сообщает Aktuality, избирательные участки в Словакии открылись в 7 часов утра (8:00 по киевскому времени) и продолжат работу до 22:00. Все 5996 участков открылись без проблем. За голоса избирателей соревнуются 25 политических партий.

Согласно данным последних экзит-полов, либеральная партия Progresivne Slovensko (PS), возглавляемая вице-президентом Европейского парламента Михалом Шимечкой, и Smer Роберта Фицо имеют примерно одинаковую поддержку среди избирателей. Одержавшая победу партия получит первую возможность попытаться сформировать правительство.

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Как пишет Reuters, ожидается, что ни SMER-SSD, ни PS не получат большинства, то есть будущее правительство, вероятно, будет зависеть от результатов меньших партий. В частности, партии "Глас" бывшего члена SMER-SSD Питера Пеллегрини, который не озвучил свою конкретную позицию, но сказал, что на этой неделе его партия была ближе к Фицо.

Пророссийские взгляды Фицо соответствуют настроениям в словацком обществе, традиционно относительно настроенном в отношении России. Эти настроения усилили пророссийские нарративы и дезинформация в социальных сетях.

Фицо пообещал прекратить военные поставки в Украину и стремиться к мирным переговорам. Он также критиковал санкции против России и защищал национальное право вето в ЕС. Это линия, близкая к линии лидера Венгрии Виктора Орбана.

В то же время отмечается, что Фицо также был прагматичным лидером в прошлом, что, по мнению иностранных дипломатов и аналитиков, может обуздать его внешнеполитический поворот.

Аналитики и дипломаты также отметили, что Словакия, дефицит бюджета которой в этом году в зоне евро составляет почти 7% валового внутреннего продукта, очень нуждается в средствах ЕС на модернизацию и восстановление. Поэтому любое правительство "дважды подумает, прежде чем вступать в конфликт с Брюсселем".

Выборы в Словакии и поддержка Украины

Ранее СМИ отмечали, что Словакия отменит военную и политическую поддержку Украины, если новым премьер-министром станет бывший глава правительства Роберт Фицо.

Отмечалось, что правительство, возглавляемое партией Фицо, могло бы заключить союз с венгерским лидером Виктором Орбаном, известным своей пророссийской позицией.

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