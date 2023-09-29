Отмечается, что в некоторых европейских странах лидируют "друзья Путина".

Предстоящие выборы в Европе могут предоставить президенту России Владимиру Путину возможность подорвать решимость Запада в поддержке Украины и сделать акцент на растущей усталости от войны, о которой говорят популистские партии.

Издание Newsweek пишет, что словацкие избиратели придут на избирательные участки в эти выходные, где бывший премьер-министр Роберт Фицо идет нога в ногу со своим главным соперником на выборах. Фицо обвинил Украину в полномасштабном вторжении России и пообещал прекратить поставки оружия и боеприпасов Киеву.

Тем временем северный сосед Словакии, Польша, готовится к одним из самых важных выборов за последние годы. В преддверии октябрьской парламентской гонки вспыхнуло несколько дипломатических разногласий между правящей партией "Право и справедливость" (ПиС), ее союзниками по НАТО и европейскими странами, а также украинскими партнерами, поскольку лидеры в Варшаве стремятся укрепить свою электоральную базу

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Учитывая, что ультраправые популистские партии набирают популярность в опросах в соседних Германии и Австрии, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против поддержки Украины со стороны ЕС и НАТО, осень 2023 года в Центральной Европе может дать надежду Кремлю, увязшему в войне против Украины.

Возвращение Фицо

Социал-демократическая партия Роберта Фицо SMER - один из лидеров на выборах в Словакии вместе с либеральной партией "Прогрессивная Словакия", которую возглавляет Михал Шимечка. Немного отстает партия Питера Пеллегрини "Голос", а далеко позади осталась группа более мелких партий, борющихся за то, чтобы преодолеть 5% порог, который позволит получить места в парламенте.

Вице-президент по политике и программированию аналитического центра GLOBSEC в Братиславе Алена Кудзко заявила Newsweek, что ситуация остается сложной и неясно, как будет развиваться предвыборная гонка и последующие переговоры в коалиционном правительстве, но международные СМИ интересуются почему-то лишь кандидатурой Фицо.

"Очень важно не делать поспешных выводов. Из-за правил выборов неясно, сколько партий пройдет в парламент, потому что им нужно преодолеть 5% барьер. Именно потому, что мы не знаем, сколько и какие партии пройдут, практически невозможно — или, по крайней мере, очень сложно — предсказать, какой коалиция будет. Есть несколько сценариев, и они могут сильно отличаться в зависимости от того, кто будет возглавлять коалицию".

Критика Фицо в адрес Украины и поддержка Запада намекают на возможный разворот политики Братиславы, которая с февраля 2022 года снабжала Украину боеприпасами, бронетехникой, артиллерийскими орудиями и даже истребителями. Однако вполне возможно, что предвыборная риторика Фицо относительно войны в Украине и предоставлению военной помощи изменится, если он вернется в парламент.

"Когда Фицо был избран на два предыдущих срока, его предвыборная риторика также сильно отличалась от политики, которую он в конечном итоге реализовал в составе правительства. Конечно, в этом избирательном цикле риторика пошла еще дальше. Поэтому, возможно, немного откатится назад и сделает вид, что во время избирательной кампании ничего не говорилось", - отметила эксперт.

Фицо, по словам Кудзко, играет на усталости от войны среди населения, которое традиционно симпатизировало России по политическим, экономическим и культурным причинам. Опросы общественного мнения показывают неоднозначные мнения о войне, при этом значительное меньшинство считает, что ответственность за нее лежит на Украине или ее западных партнерах.

"Даже сейчас существует значительный уровень симпатий к России. Тем не менее, большинство людей не сказали бы, что Россия ведет правильную войну или что Россия обязательно должна победить. У многих людей такое чувство: да, возможно, Россия поступила неправильно, может быть, это плохая война. Но сейчас важно остановить эту войну. И если мы остановим эту войну, экономика улучшится. И, конечно, люди перестанут умирать и вернутся к нормальной жизни", - сказал Кудзко.

По ту сторону южной границы Словакии Орбан и его высокопоставленные чиновники находятся в авангарде кампании "возвращения к нормальной жизни". Популист не решается ослабить отношения с Москвой, неоднократно призывал к немедленному миру – что в настоящее время означало бы некоторую степень капитуляции Украины – и постоянно выступал против военной помощи НАТО и санкций ЕС.

На этой неделе Орбан вернулся к старому спору с Киевом по поводу прав этнических венгров в Украине, заявив парламенту: "Мы не поддерживаем Украину ни в одном вопросе на международной арене, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров".

Большая часть риторики Фицо по Украине повторяет риторику Орбана. Если его переизберут, то Будапешт обретет полезного союзника.

"Одной из характеристик, которую Фицо последовательно демонстрировал в течение прошлых сроков, является его прагматизм. Он не будет поддерживать Россию ради поддержки России, он не будет поддерживать Орбана ради поддержки Орбана, и он не будет поддерживать ЕС или НАТО ради поддержки ЕС или НАТО. Если это необходимо, он вполне может согласиться с решениями ЕС и НАТО. Но он может вести жесткие торги, чтобы добиться для Словакии определенных уступок, которые будут полезны ему. В некоторых случаях можно работать с Виктором Орбаном, но, опять же, это не идеологический альянс. Это не будет альянс ради альянсов превыше всех других целей, но если это поможет в достижении его целей, Фицо без колебаний сделет это", - указала эксперт

В Польше все изменится?

Последние месяцы принесли неожиданную турбулентность в польско-украинских отношениях, поскольку один из самых стойких сторонников Киева публично выступил против Украины из-за зернового спора. Польша и другие страны Центральной Европы, включая Словакию и Венгрию, протестовали против наплыва украинского зерна на европейские рынки, предупреждая, что это подрывает их собственную сельскохозяйственную промышленность.

Противостояние закрутилось по спирали: президент Польши Анджей Дуда назвал Украину "тонущим человеком", который может оказаться "чрезвычайно опасным, способным утянуть вас на глубину". Тем временем премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не будет передавать оружие Украине, а вместо этого сосредоточится на своих собственных оборонительных возможностях.

"Если вы не хотите обороняться, у вас должно быть чем себя защитить", — сказал премьер-министр, хотя и подчеркнул, что это не означает, что Польша больше не поддерживает полную победу Украины над российскими войсками

Тем не менее, этот спор встревожил Киев. "Мы призываем наших польских друзей отказаться от эмоций", - заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Насколько публичные разногласия были вызваны реальными политико-экономическими проблемами и насколько они были вызваны парламентскими выборами, которые пройдут в Польше в октябре, является предметом споров. Столкнувшись с низкими показателями опросов и серьезным вызовом со стороны либеральной коалиции, ПиС, похоже, пытается укрепить свою сельскую, консервативную электоральную базу и отбить вызов крайне правой, открыто скептически настроенной по отношению к Украине партии Конфедерации.

Украина не является самой большой проблемой на предстоящих выборах. Поддержка Киева среди польских избирателей остается высокой, даже несмотря на то, что она снизилась по сравнению с первоначальной волной поддержки после вторжения в 2022 году, когда подавляющее большинство поляков приняло более 1,5 миллиона украинских беженцев с распростертыми объятиями.

Вместо этого поляризованные избиратели будут выбирать между националистической, нелиберальной демократией, построенной за восемь лет правления ПиС, и оппозиционной либеральной коалицией, которая клянется вернуться в ЕС и начать реформы верховенства закона, тем самым сводя на нет большую часть работы ПиС.

Глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас заявил Newsweek, что надвигающаяся предвыборная битва "не является хорошей новостью ни для Европы, ни для Украины".

"Я думаю, что мы действительно движемся к довольно длительному периоду политической нестабильности, независимо от того, какое правительство в конечном итоге будет создано", - сказал Бурас. "Думаю, ясно одно: оно будет очень хаотичным и нестабильным".

ПиС или оппозиционная коалиция вряд ли смогут получить парламентское большинство. Это означает последующую борьбу за коалицию, способную управлять страной, и связанные с этим угрозы. Любой правящий альянс, по словам Бураса, "будет очень, очень шатким при любом раскладе и, скорее всего, в какой-то момент рухнет".

Такая нестабильность отвлечет польских лидеров от Украины и потенциально лишит Киев одного из самых ярых партнеров в ЕС и НАТО.

Даже если ПиС проиграет парламентские выборы, Дуда останется на своем посту до конца своего срока в 2025 году и, скорее всего, будет блокировать любые попытки свернуть меры ПиС, которые, по словам критиков, фатально подорвали польскую демократию.

Президент, по словам Бураса, "может использовать свое право вето, чтобы предотвратить принятие любого закона, который может предложить новое правительство".

"Это означает, что даже если демократическая оппозиция будет иметь абсолютное большинство, она не получит того количества голосов, чтобы преодолеть вето президента", - сказал он. "Итак, будет либо политическая блокада со стороны президента, либо необходимость вести переговоры с президентом. Или демократическому правительству придется делать что-то на грани законности или, что еще хуже, делать то, что будет выглядеть незаконным. Хорошего решения не существует".

Битва за Центральную Европу

Миллионы жителей Центральной Европы намерены голосовать за скептически настроенные по отношению к Украине и даже пророссийские партии. В Польше и Словакии эти избиратели получат свой шанс в следующем месяце.

Политическая картина неоднородна в Центральной Европе. В Чехии, например, избиратели в прошлом году выбрали одного из самых воинственно настроенных проукраинских лидеров на континенте в лице президента Петра Павла, бывшего военного командующего НАТО, который неоднократно призывал союзников действовать больше и быстрее, чтобы помочь отразить вторжение Москвы.

В других странах крайне правые популисты в Германии и Австрии закладывают основы для своей следующей попытки прийти к власти, а в Швейцарии выступающая за нейтралитет Швейцарская народная партия возглавляет крупнейшую группировку в нижней палате парламента и уверенно лидирует в национальных опросах.

В Германии — экономическом и политическом центре ЕС — партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на подъеме, обгоняя правящую Социал-демократическую партию (СДПГ) и ее союзников по коалиции из Партии зеленых в опросах общественного мнения и бросая вызов правоцентристскому оппозиционному Союзу.

Похоже, что избирателями в основном движут экономические проблемы и в меньшей степени опасения по поводу иммиграции, но АдГ ранее сотрудничала с Кремлем и была в оппозиции к НАТО, США и Украине.

В августе, например, выяснилось, что сотрудник АдГ обратился за помощью к Москве в связи с иском против правительства Германии, стремящегося предотвратить поставки оружия в Украину. А в сентябре – даже в разгар войны – группа законодателей АдГ посетила Россию и запланировала поездку на оккупированную восточную Украину, но отменила ее из-за негативной реакции общества.

В соседней Австрии крайне правые уже давно являются основной политической силой. Австрийская партия свободы (FPO) периодически участвовала в работе коалиционного правительства на протяжении десятилетий, хотя ее лидеры никогда не занимали пост канцлера.

Партия, которая понесла серьезные потери на выборах в законодательные органы 2019 года, в настоящее время опережает представителей Австрийской народной партии и Социал-демократической партии примерно на 5 процентных пунктов в национальных опросах. В следующий раз австрийцы пойдут на выборы не позднее осени 2024 года.

Австрия, которая не является членом НАТО, твердо придерживается своего нейтралитета на фоне вторжения России в Украину. Избиратели в стране разделились в вопросе санкций, в то время как правительство и его государственная энергетическая компания медленно отказываются от российского газа.

FPO призвала к миру, и в марте ее члены покинули парламент во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на внутренние политические махинации, коллективный ответ ЕС-НАТО на нападение России на Украину оказался решительным. Хотя оба блока регулярно критикуют за то, что они не делают больше, чтобы помочь Киеву, их политическая, экономическая, гуманитарная и военная помощь представляет собой огромные усилия, которые, как показывают опросы, по-прежнему поддерживают большинство граждан.

Путин, похоже, намерен пережить Украину и ее западных партнеров. Российский диктатор переводит свою страну на военные рельсы, не показывая никаких признаков отказа от своего кровавого проекта. Учитывая, что армия РФ разрушена, а экономика изолирована, усталость западных обществ от Украины становится главной надеждой Кремля на стратегический успех.

"Всегда есть окно возможностей, если вы можете им воспользоваться", — сказал Кудзко о потенциальном использовании Путиным надвигающихся событий в Центральной Европе. "Словакия - не единственная страна, население которой немного устало от войны. Эта усталость от Украины будет распространяться и по всему континенту. И давление на политиков может усилиться по всем направлениям, чтобы они снизили поддержку Украины".

Выборы в Европарламент - что известно

Выборы в Европарламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года. Всего должны выбрать 705 евродепутатов, которые будут представлять европейцев в Брюсселе.

Издание Politico пишет, что опросы показывают, что правое крыло будет иметь большие успехи на выборах в Европарламент в 2024 году, но большая коалиция правоцентристов, левоцентристов и центристов сохранит большинство.

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