На это решение парламента Словении уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Во вторник, 23 мая 2023 года, парламент Словении признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это решение проголосовали 67 парламентариев, против – 8.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Словения, Государственным Собранием страны была принята соответствующая декларация по чествованию памяти массового убийства голодом – геноцида в Украине.

"В соответствии с положениями декларации, парламент Республики Словения выражает сожаление по поводу "геноцидного характера Голодомора, которым сталинский режим в 1932-33 годах уничтожил целый слой населения и привел к отсутствию основных продуктов питания необходимых для выживания населения, осуждает геноцидные деяния, повлекшие смерть миллионов украинцев и нанесшие большой ущерб основам украинского общества, чтит память всех жертв Голодомора, пострадавших в этой трагедии, и вспоминает всех, кто погиб в результате этих преступных действий, осуждает и отвергает попытки искажения исторических фактов, выражает солидарность с теми, кто пережил Голодомор, и с их семьями, обязуется сохранять память о всех жертвах этих умышленных, жестоких и преступных действий, обязуется способствовать осознанию трагических исторических событий в Украине этого периода", – говорится в сообщении.

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На это решение парламента Словении уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен парламентариям Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов украинских жертв Голодомора – геноцида в Украине 1932-1933 годов. Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а следовательно, и ответственности", – написал глава государства в Twitter.

Признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

17 мая верхняя палата парламента Франции признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В марте такое решение принял парламент Исландии. В том же месяце Голодомор 1932-1933 годов признала геноцидом украинского народа Палата представителей Бельгии.

В феврале премьер-министр Италии Джорджа Мэлони сообщила президенту Зеленскому, что профильный комитет итальянского парламента признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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