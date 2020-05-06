Лукашенко отнял у Путина главную скрепу

Роман Цимбалюк

Пока президент России в бункере борется с коронавирусной заразой, половцами и печенегами, а также размышляет, как Федерации под его руководством не повторить судьбу Спарты, мир не стоит на месте.

Его партнёр по «союзному государству» Александр Лукашенко показал всей планете, что именно он главный альфа-самец среди постсоветских альфа-самцов. Нырять за амфорами при этом не обязательно.

Он одним мощным броском умудрённого в политике барса перехватил инициативу.

Хозяин Кремля ушёл в жесткую самоизоляцию и на публике появляется исключительно в режиме звонков по скайпу

В начале года Кремль традиционно душил «союзника» ценами на энергоносители, и Лукашенко публично жаловался, что ему неудобно стоять перед Путиным на коленях. Сейчас же пришёл час платить за эти унижения.

Хозяин Кремля ушёл в жесткую самоизоляцию и на публике появляется исключительно в режиме звонков по скайпу. Опасения обоснованы, ведь коронавирус настиг второго человека в российской вертикали - заболел премьер Мишустин.

В это время Лукашенко всячески демонстрирует, что в его стране таких проблем нет. На сайте президента Республики Беларусь ежедневно выкладываются материалы, где Лукашенко в сопровождении большой группы лиц посещает заводы или встречается с чиновниками. Все по-настоящему - живое общение. Ни на одном человеке нет защитной маски.

Но самое главное, Александр Григорьевич отказался отменить парад 9 мая по примеру Владимира Владимировича.

И объяснил все очень просто: люди скажут, что власть испугалась. Сразу понятно, что президент Республики Беларусь не из пугливых, но получается, что пугливый кое-кто другой - его российский коллега.

Российская пропаганда начала задолго до 9 мая накачивать общество «величием» и ощущением «исключительности». Не просто так победа во Второй Мировой войне стала главной идеологической скрепой современной России. Это своего рода религия превосходства, безапелляционное обоснование действий Кремля на международной арене. Это не про историю и память.

Бацька не унимается и продолжает играть на контрасте с Путиным

И тут коронавирус все обломал - главный идеологический «приз» уходит в Минск.

Но это ещё не всё. Лукашенко требует показать свой парад по росТВ, созванивается с постоянным посетителем парадов на Красной площади, президентом Молдовы Додоном, и предлагает поменять билеты на 9 мая с Москвы на Минск.

Такие приглашения получили все те, кто обязательно должны были приехать в российскую столицу.

Он публично заявляет, что главам государств общаться по видео связи «просто смешно», и зовёт президентов стран Евразийского экономического союза посетить Минск лично. А это значит, Путину уже действительно не до шуток. Нужно принять важное решение - выйти из бункера!

Но Бацька не унимается и продолжает играть на контрасте с Путиным. Лукашенко уже объявил, что его «перевыборы» состоятся в четко в установленный законом срок - до конца лета, и никаких оснований для переноса нет.

Зараза не дала Путину почувствовать себя триумфатором на Красной площади

Хозяин Кремля же был вынужден сдвинуть на неопределённое время своё «обнуление» из-за коронавируса. Зараза не дала Путину почувствовать себя триумфатором на Красной площади, и теперь ещё нужно придумать, как заставить россиян проголосовать за возможность править ими ещё 16 лет.

Накануне Путин и Лукашенко созвонились, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Единства в оценке этого разговора, согласно сообщениям пресс-служб, нет.

Белорусская сторона сообщила, что «Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы». В Кремле про это вообще не вспомнили.

Путину нужно срочно показать, «кто здесь главный», предварительно решив, поедет ли он в Минск на парад. Приглашение у него есть. Защитный костюм - тоже.

Роман Цимбалюк