По словам Папы римского, по всему миру действует мафия.

Папа римский Франциск осудил преступность, которая наживается на теме пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, по всему миру действует мафия.

«Мафия есть в разных частях мира. Пользуясь пандемией, она обогащается за счет коррупции. Это структуры греха, структуры мафии, они противоречат Евангелию и совершают ошибку, поклоняясь идолам», - заявил Папа римский в день памяти жертв организованной преступности в Италии.

Ватикан и вакцинация

3 января 2021 года Ватикан сделал заявление о том, что рассчитывает в ближайшее время получить достаточно доз вакцины от коронавируса для всех священнослужителей и местных жителей.

10 января 2021 года стало известно о том, что от коронавируса скончался личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорси.

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Автор: Елена Коваленко