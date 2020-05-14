Папа Римский объявил сегодняшний день днем молитвы за окончание пандемии коронавируса
12:22, 14 мая 2020Мир
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Папа Франциск поддержал тех, кто борется с COVID-19 и выступил за объединение научных усилий по поиску вакцины против коронавирус.
Папа Римский Франциск \ REUTERS
Папа Римский объявил четверг, 14 мая, днем молитвы и поста за окончание пандемии коронавируса.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на Vatican news, по словам Папы Римского, это нужно, чтобы прихожане всех стран и религий объединились в своем прошении к богу преодолеть пандемию.
Также ПапаФранциск поддержал тех, кто борется с COVID-19 и выступил за объединение научных усилий по поиску вакцины против коронавирус.
Как сообщал УНИАН, помощник Папы Римского заболел коронавирусом. По словам руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, этот человек работает удаленно от начала марта и сейчас находится под наблюдением дома.
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