Папа Римский объявил сегодняшний день днем молитвы за окончание пандемии коронавируса

Папа Франциск поддержал тех, кто борется с COVID-19 и выступил за объединение научных усилий по поиску вакцины против коронавирус.

Папа Римский объявил четверг, 14 мая, днем молитвы и поста за окончание пандемии коронавируса.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на Vatican news, по словам Папы Римского, это нужно, чтобы прихожане всех стран и религий объединились в своем прошении к богу преодолеть пандемию.

Также ПапаФранциск поддержал тех, кто борется с COVID-19 и выступил за объединение научных усилий по поиску вакцины против коронавирус.

Как сообщал УНИАН, помощник Папы Римского заболел коронавирусом. По словам руководителя пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, этот человек работает удаленно от начала марта и сейчас находится под наблюдением дома.