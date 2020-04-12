Как отмечают католическую Пасху в условиях пандемии (фоторепортаж)

Папа Римский Франциск отменил традиционную пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра.

В 2020 году католическая Пасха пришлась на 12 апреля. Христиане западного обряда празднуют его в условиях пандемии. В этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменений из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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Папа Римский Франциск отменил традиционную пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра. Обычно на нее собираются десятки тысяч людей. Пасхальную проповедь главы римско-католической церкви транслировали с почти пустой Базилики святого Петра.

Понтифик сравнил ситуацию с коронавирусом с временами, когда распяли Иисуса Христа. «Они (последователи Христа – ред.), как и мы, имели перед своими глазами драму выживания, неожиданной трагедии, которая случилась слишком внезапно. Они видели смерть и она тяготила их сердца. Боль была смешанный со страхом (за свои жизни – ред.). Потом был страх за будущее и за все, что нужно отстроить... Для них, как и для нас, это был самый темный час», – сказал он.

Власти многих стран призвали верующих использовать видео сервисы на пасхальные праздники, так как во время религиозных собраний легко нарушаются правила социальной дистанции. Многие церкви проводят онлайн-трансляции вместо традиционных богослужений.

Как в разных странах празднуют католическую Пасху в условиях коронавируса - смотрите в фоторепортаже от REUTERS.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 09:00 12 апреля во всем мире зафиксировано 1 777 666 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 108 867 человек. 404 372 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса. Абсолютными лидерами по количеству зараженных стали США (529 951). В одном только Нью-Йорке зафиксировано 98 715 случаев болезни, 6 367 больных погибли. На втором месте – Испания (163 027), на третьем – Италия (152 271). Четвертое место – у Франции (130 730), Пятое – у Германии (125 452).